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Eleições 2026 Campanha do PT identifica 31,4% de redução nas frotas de ônibus de São Paulo Os dados ainda mostram que, nos locais onde Lula venceu no primeiro turno, 2.060.902 eleitores votam em 466 locais onde a circulação de ônibus caiu 20% ou mais

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) identificou uma redução de 31,4% na circulação de ônibus na capital de São Paulo entre 11h e 14h neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições. O relatório divulgado pela campanha foi feito com dados da SPTrans.



"Contra o sábado, 24, das 10h às 14h, a passagem de ônibus perto das casas da quinta parte mais pobre da população caiu 18,1%, e na quinta parte mais rica caiu 10,6%", diz o relatório.

Os dados ainda mostram que, nos locais onde Lula venceu no primeiro turno, 2.060.902 eleitores votam em 466 locais onde a circulação de ônibus caiu 20% ou mais em relação ao sábado.

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