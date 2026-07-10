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FILME DE BOLSONARO Campanha ignora promessa de Flávio sobre prestação de contas de 'Dark Horse' Pré-candidato anunciou em maio que empresa teria 30 dias para apresentar relatório detalhado. Produtora silencia sobre prazo

Quase um mês após o fim do prazo anunciado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a divulgação de uma prestação de contas do filme "Dark horse", a promessa ainda não virou realidade.

A assessoria do parlamentar afirma que o assunto não é de responsabilidade da pré-campanha e orienta que os questionamentos sejam dirigidos à produtora responsável pelo longa.

Procurada pelo Globo, a empresa não respondeu aos contatos.

A prestação de contas foi prometida pelo próprio Flávio em 19 de maio, no auge da crise provocada pelas revelações sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e os aportes para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na ocasião, o senador afirmou que havia solicitado um relatório detalhado sobre a destinação dos recursos empregados na produção.

— Solicitei à produtora do filme que apresente, dentro de um prazo de 30 dias, um relatório detalhado sobre a utilização e o destino dos recursos empregados na produção do longa-metragem — declarou.

O prazo anunciado por Flávio terminou em 19 de junho, sem que o relatório fosse divulgado publicamente.

Questionada sobre a prestação de contas prometida pelo senador, a campanha afirmou que o tema deve ser tratado exclusivamente pela produtora e não teria “nada a ver com a pré-campanha ou Flávio”.

O Globo entrou em contato com a produtora Go Up Entertainment, responsável por "Dark horse". Até a publicação desta reportagem, a empresa não havia respondido aos questionamentos.

O compromisso de divulgar a prestação de contas foi apresentado por Flávio como uma das principais medidas para tentar reduzir o desgaste provocado pelas revelações sobre sua relação com Vorcaro e conferir transparência ao financiamento do filme.

A declaração foi feita logo após uma reunião com deputados e senadores do PL, convocada para explicar aos parlamentares a origem de sua relação com o ex-banqueiro e responder às dúvidas levantadas após a divulgação de mensagens e áudios em que cobrava repasses financeiros para a conclusão da obra.

Na coletiva, além de anunciar o prazo de 30 dias para o relatório, Flávio afirmou que havia determinado à produtora que organizasse uma prestação de contas completa dos gastos do projeto.

— Pedi à produtora para que se organizassem para fazer uma prestação de contas das despesas de todo mundo, de forma transparente — afirmou.

O senador também disse ter solicitado que, caso o longa obtivesse retorno financeiro, os valores correspondentes ao investimento de Vorcaro fossem separados e permanecessem à disposição das autoridades.

— Outro pedido é que, assim que o filme der resultado, o valor aplicado pelo Daniel Vorcaro vai ser destacado e ficará à disposição das autoridades para resolverem o que vão fazer — declarou.

Na mesma ocasião, Flávio voltou a sustentar que toda a sua relação com Vorcaro se restringiu ao financiamento de "Dark horse" e afirmou que procurou o empresário apenas para evitar que a produção fosse interrompida.

— Qualquer contato meu com esta pessoa foi única e exclusivamente para tratar do filme do meu pai, que está ali faltando os últimos detalhes para ser concluído — disse.

As declarações ocorreram poucos dias após o site The Intercept Brasil revelar mensagens e documentos sobre as negociações entre Flávio e Vorcaro para financiar a produção.

Desde então, Flávio tem sustentado que sua relação com o ex-banqueiro se limitou exclusivamente às tratativas para viabilizar a cinebiografia de Jair Bolsonaro.

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