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Política "Campanha teve mais pesquisas que propostas", dispara cientista político Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Rubens Figueiredo analisou os primeiros passos do governo após a disputa, a expectativa sobre os próximos quatro anos e o futuro do PT e da esquerda no pós-Lula

A campanha que levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao seu quarto mandato no comando do Brasil foi criticada pelo cientista político Rubens Figueiredo. Diretor do Centro de Pesquisa e Comunicação (Cepac), empresa especializada em pesquisas e consultoria política, ele avalia que assuntos essenciais para o futuro do país não foram discutidos nessas eleições. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Figueiredo analisou os primeiros passos do governo após a disputa, a expectativa sobre os próximos quatro anos e o futuro do PT e da esquerda no pós-Lula. “O eleitor deu um recado de que o Brasil precisava de outra direção”, pontuou.

A polarização produziu talvez a campanha presidencial de mais baixo nível já vista. O que motiva o eleitor brasileiro, mesmo diante de um vazio de ideias?

A qualidade da campanha foi lastimável, uma tragédia. Se a gente verificar o que aconteceu nesse ano, foi um escândalo atrás do outro, e você teve mais pesquisas que propostas. As pessoas não sabem o que apareceu de novas propostas, e no final os dois candidatos estavam com uma pegada altamente populista, prometendo tudo para todo mundo. A campanha foi um desastre. No primeiro debate na Band, um candidato ficou atacando a família do outro. E os escândalos foram desmoralizados, parece que são coisas do século passado. Tivemos a questão do INSS, da sócia do Lulinha, do Banco Master, do filme do Bolsonaro. Eu brinco que é a sociedade da xilocaína. Você tem uma sucessão tão grande de escândalos que anestesiou a sociedade, eles não provocam nenhuma reação maior da opinião pública. Então o que sobra de explicação é realmente essa polarização, essa rejeição mais parecida com ódio do que com discordância programática. E essa briga que existe entre bolhas, onde você tem pessoas que pensam de uma maneira e se recusam a dialogar com outra ideia. Isso cria essa polarização que, bem ou mal, você tem quase metade do Brasil que votou contra Lula e quase metade do Brasil que rejeita ele. Então tem um humor na sociedade que não é dos melhores para fazer a concentração que o Brasil precisa.

Qual foi o recado que o eleitor deu nos dias 4 e 25 de outubro?

Acho que o recado foi de concordância com aquilo que o presidente Lula colocou durante a campanha. Ele fez uma campanha onde reafirma que o estado deve ser um grande provedor de recursos para a população com menos renda, reafirmou que gasto é vida, a preponderância das instâncias estatais, acusou erroneamente que Flávio iria privatizar o SUS. Esse é o conjunto de ideias que o eleitorado aprovou. Você não tem uma palavra sobre responsabilidade fiscal, ao contrário, “gasto é vida”. Não tem uma palavra sobre melhorar a gestão pública, sobre modernizar as relações de trabalho ou aumentar a produtividade dos trabalhadores brasileiros. Na verdade, o eleitor deu um recado de que o Brasil precisava de outra direção. Acho que essa contradição é o mais preocupante no quadro que estamos vivendo e viveremos nesse quarto mandato de Lula.

A que atribui a virada de Lula?

Olha, o primeiro turno já foi uma surpresa, a vitória de Flávio não era esperada. Agora, o que aconteceu foi que Flávio subiu no salto, achou que aquela tendência verificada no primeiro turno iria se confirmar naturalmente no segundo. E por outro lado, Lula e o PT foram para a guerra. Isso criou uma mobilização muito grande da esquerda, que tem uma capacidade de mobilização institucional maior que a direita. Com estudantes, sindicatos e associações, eles foram para a luta. Esse foi um ponto. Outro ponto é que a estratégia de Flávio nos dois debates foi muito ruim. Ele foi ouvir Pablo Marçal, ficou fazendo micagens para evitar cortes quando Lula falava e foi desrespeitoso com um senhor de 80 anos, zombando de uma deficiência física do presidente. Ele realmente foi muito mal e não pareceu um candidato preparado para ser presidente da República.

E quanto à mobilização digital?

Sim, teve o exército do Lula montado pelo deputado André Janones (Rede-MG), que foi um fenômeno, algo espetacular, que realmente deu uma outra dinâmica à campanha. E aquela série de bondades que Lula veio fazendo com o dinheiro público, que segundo alguns cálculos alcançou cerca de R$ 260 bilhões. Então, esse conjunto de fatores fez com que o resultado fosse o que assistimos, além da capacidade que o PT e Lula tiveram de levar para votar no segundo turno grande parte dos eleitores que não foram no primeiro.

Com essa virada de chave, acha que o PT agora vai dominar as ruas e as plataformas digitais?

O PT deu uma demonstração muito grande, entre o primeiro e o segundo turno, de capacidade de mobilização e de ser aquele partido decisivo na reta de chegada. Agora, são dois fatores. Primeiro que o PT é um partido estruturado, que ocupa os cargos principais no aparelho de estado há mais de vinte anos, isso gera uma capacidade de mobilização grande. Além dos sindicatos, das associações, dos artistas, tudo que compõe essa base de apoio do presidente Lula e do PT. Os partidos estão em baixa no mundo inteiro, o PT é uma exceção aqui no Brasil. Se você sai na rua perguntando o que representam PP, MDB, PSD ou União Brasil, ninguém vai saber. Porque os partidos se tornaram um conjunto de pessoas que têm capacidade de ter votos. Nesse contexto, uma liderança como Lula tem uma capacidade de atração muito maior que os outros partidos, além do PT ser um partido efetivamente de militância contínua, de defender causas. Você tem uma organização mais elaborada do que os outros. O que a gente tem que ver é o que acontecerá com a ausência do presidente Lula nesse processo.

O que mais lhe surpreendeu na eleição presidencial? Rio de Janeiro, Minas Gerais ou São Paulo?

Acho que o Rio de Janeiro, porque tinha Eduardo Paes (PSD) como franco favorito na disputa, pouca gente apostava que Douglas Ruas (PL) ia vencer aquela eleição. E o Rio de Janeiro é o berço da atividade política tanto de Jair quanto de Flávio Bolsonaro. E um dia antes, houve uma manifestação gigantesca na Barra da Tijuca a favor de Flávio. Então acho que o Rio, além de ser a maior surpresa, foi a que machucou mais o bolsonarismo.

Como vê o futuro do PT após essa reeleição de Lula?

Lula é um fenômeno, ele não é um ser humano normal. Provavelmente ele deve ser o político que mais votos teve na história da humanidade. Foi eleito quatro vezes, botou mais duas campanhas sempre com votação expressiva, deve ser o político que individualmente mais teve voto no mundo. E ao contrário da direita, onde a saída de Jair Bolsonaro da disputa não comprometeu tanto o partido, com a saída do Lula é claro que tem um downgrade na capacidade eleitoral do partido. Lula é maior que o PT, ele representa uma força individual, de carisma, de capacidade de convencimento e com um histórico de ter melhorado a vida dos mais humildes e menos escolarizados. E como quase todo grande líder, Lula não deixou que se criasse uma figura com a densidade eleitoral que ele tem. Então você tem o grupo paulista, com Fernando Haddad à frente, mas ele perdeu as últimas quatro eleições. E tem o pessoal do Nordeste, Camilo Santana do Ceará, Rafael Fonteles do Piauí, Rui Costa da Bahia, que são políticos vencedores. Então certamente vai ter uma disputa, vai ter problemas entre grupos dentro do PT. Além disso, tudo indica que esse mandato de Lula não vai ser dos mais tranquilos, do ponto de vista político e de relações com a sociedade. A economia está muito abalada e ele precisa fazer o contrário daquilo que prometeu na campanha. Vejo tempos difíceis no PT e uma briga interna que vai ser muito intensa.

O senhor falou em pacote de bondades. Lula vai conseguir pagar essa conta?

A trajetória da nossa dívida pública é muito ruim. Além de ela ser cerca de 84% do PIB, o financiamento dessa dívida é com juros muito altos, os maiores do mundo, isso não é sustentável ao longo do tempo. Lula costuma falar que os Estados Unidos devem 125% do PIB, só que lá o financiamento da dívida é muito mais barato, os juros são menos da metade do que a gente paga no Brasil. Então você tem uma contradição entre aquilo que o Lula propôs para a sociedade, que foi a ideia vencedora, que é aumentar o bolsa família, o salário mínimo acima da inflação e aumentar as aposentadorias. Tudo isso tem um custo. Quando você aumenta o salário mínimo acima da inflação, você cria mais déficit e gera juros maiores. Então, em algum momento essa cadeia tem que ser quebrada, mas o Lula acha, fala, reverbera e reafirma que gasto é vida. Essa equação precisa ser resolvida.

Qual deve ser a receita para o próximo governo Lula? Como ele vai conseguir ampliar o diálogo com segmentos que ainda resistem a votar no PT?

Esse é o grande assunto desses primeiros movimentos de Lula como presidente reeleito. E os primeiros movimentos não foram dos melhores. Se analisar o discurso de vitória do Lula, foi um discurso revanchista. Ele chamou Flávio de miliciano outra vez, falou mal da imprensa, disse que vai fazer um governo que vai prescindir dos jornalistas, falou em jornalistas de má fé. Não foi um discurso de conciliação, de pacificação, foi o mais do mesmo que Lula mostrou durante a campanha. E ele deve estar absolutamente convencido que está certo, porque afinal de contas ele ganhou a eleição. Mas quando analisamos os índices de rejeição, quase metade do Brasil rejeita Lula. Ele tem 46% de rejeição, segundo a maioria das pesquisas. É muita gente contra, e a sociedade mostrou que é contra quando elegeu deputados e senadores majoritariamente oposicionistas. Mais do que nunca, Lula vai ter que provar sua capacidade de negociação e ter uma visão mais de estadista e menos de palanquista.

Qual sua expectativa sobre a política econômica do próximo governo?

Lula tem certeza que o Brasil vai bem. Na comunicação do governo, o que falavam e ainda falam é que o Brasil nunca teve um desemprego tão baixo, que a renda do brasileiro nunca foi tão alta e que a inflação nunca foi tão baixa. Isso precisa ser ponderado e devidamente colocado em seus termos. Quando se fala mede desemprego, o brasileiro hoje está vivendo muito nessa economia gig (sob demanda), que é do Uber, da 99 e do iFood. Mudou a percepção e relação com o mercado de trabalho. Quando se fala que a renda é a mais alta, precisa levar em conta que 82% das famílias brasileiras estão endividadas, não é uma situação agradável. E a qualidade da dívida do brasileiro é muito ruim. Tem países mais endividados do que o Brasil, como os Estados Unidos. Agora, no Brasil a sua dívida é para pagar a dívida do banco que você não conseguiu pagar. O brasileiro empresta do banco para pagar o banco. Nos Estados Unidos, a pessoa deve mas ela comprou um carro, tem a casa dela hipotecada por 20 ou 30 anos, está fazendo o filho estudar numa faculdade de ponta, fez um leasing de um barco ou montou um negócio. No Brasil você empresta para pagar o cartão rotativo, isso dá mais de 300% de juros ao ano, então não é uma situação confortável. E a inflação está baixa, mas os preços não estão muito baixos. O pior momento de avaliação do governo Lula foi quando houve um aumento expressivo no preço dos alimentos. Então a economia não está essa maravilha, o Brasil tem problemas graves.

Uma das principais críticas foi quanto à segurança pública, que o presidente prometeu mais atenção. O que espera sobre essa área?

A esquerda nunca teve um plano de segurança pública. Um dos problemas da resolução, ou pelo menos do encaminhamento do problema da segurança pública no Brasil, é que essas propostas surgem 95% das vezes de pessoas que são da área jurídica. Certamente o problema da segurança no Brasil não é um problema de lei. Os problemas são outros. E o que o PT propõe é basicamente a centralização, que eu não sei se funciona. Coordenar o que está descentralizado é bom, agora centralizar não sei se é o caminho. Então, a redução da maioridade penal, acabar com a saidinha, são propostas laterais, o grande problema no Brasil não é esse. E você teve uma mudança também na questão da criminalidade. Hoje, você tem pouco roubo de automóvel, mas em compensação certamente já estão tentando dar um golpe digital. E você tem o crime organizado contra o estado pouco organizado. Tudo isso leva a uma revisão da maneira com quem o estado enfrenta a questão da segurança pública. Mas se você vir as pesquisas de opinião, existe cada vez mais uma tendência na sociedade de um acirramento, de um combate mais efetivo e até mais ostensivo contra a criminalidade.

Acredita que vai haver impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)?

Acho que vai haver uma tentativa, mas isso depende do presidente do Senado. É por isso que essa eleição do Senado é importantíssima. Você pode ter 80 assinaturas (pedindo impeachment), mas se o presidente do Senado não quiser ele não pauta. Acredito que esses novos senadores vão chegar com uma disposição muito grande para o confronto com o Supremo, mas tudo indica que o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) pode ser reconduzido ao cargo, e o presidente Lula vai fazer tudo para ter o controle, para estar ao lado do presidente do Senado para que questões dessa natureza não sejam pautadas. O mesmo vale na Câmara dos Deputados, onde uma possível tentativa de pedido de impeachment contra Lula por crime de responsabilidade também pode ser barrada, não ser colocada na avaliação do Plenário pelo presidente da Câmara. Então essas duas eleições serão importantíssimas, para a gente verificar os próximos passos da grande política nacional.

E quanto à fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos?

Tudo indicava, aliás o próprio presidente falou com todas as letras no debate da Bandeirantes que Flávio “vai perder a imunidade e vai ser preso”. O que é ruim, o Presidente da República ameaçar outra pessoa de prisão. E um dia depois da eleição, já teve a tentativa de recolher os passaportes do Flávio. Isso passa para a sociedade uma ideia bélica, de mais rancor, de perseguição. Seria mais prudente falar de uma anistia. Não digo dos coordenadores daquele golpe brancaleônico de 8 de janeiro de 2023, mas pelo menos do baixo clero. Ali tinha pessoas que entraram naquela balbúrdia. Poderia haver um relaxamento das prisões, para mostrar à sociedade uma disposição para o diálogo e uma ideia de não fazer com que essa polarização, esse atrito entre uma metade do Brasil contra a outra metade, que isso fosse paulatinamente sendo distensionado. E que o Brasil pudesse organizar as reformas que tem que fazer, mais ou menos em paz, com os brasileiros mais se amando do que se odiando.

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