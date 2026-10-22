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Eleições 2026 Campanhas de Lula e Flávio dizem ter chegado a acordo para abrir sigilos de candidatos Coordenador da campanha petista, Camilo Santana esteve no TSE para protocolar resposta sobre condições apresentadas por adversários

As campanhas presidenciais de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva afirmaram nesta quinta-feira ter chegado a um acordo para abrir sigilos dos candidatos, pessoas e empresas relacionadas a eles.

Segundo anunciaram as duas candidaturas, eles têm até 23h59 desta quinta-feira para apresentar as autorizações para abrir documentos.

Depois, caberá ao ministro André Mendonça avaliar e decidir se libera os documentos. Mendonça é relator da petição de Lula autoriza a divulgação de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico.

Por meio de suas equipes jurídicas, Flávio e Lula assinaram uma petição em que os dois candidatos autorizam o levantamento imediato dos seus dados e dos seus familiares.

No caso de Flávio, as autorização alcançam todas as contas bancárias, no Brasil e no Exterior, e também Alcazar Holdings.

A equipe de Flávio escalou o ex-procurador da República e senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR), que esteve ao lado de Bucchianeri nesta manhã no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhar o protocolo de documentos da campanha adversária.

A advogada da campanha de Flávio, Maria Cláudia Bucchianeri, havia afirmado, ao chegar na reunião no TSE, que só entregará os documentos referentes à abertura dos sigilos bancário e telefônico após analisar o material apresentado por Lula.

Já a campanha petista defende que haja entrega simultânea de documentos e que não vai disponibilizar documentos enquanto Flávio não entregar.

Segundo a advogada, os documentos de Flávio já estão reunidos, mas a entrega só ocorrerá após se certificarem que Lula apresentou tudo que foi estabelecido como condicionante.

— Nós temos tudo já. Não é nem condição, é porque a transparência não pode ser pela metade — afirmou Bucchianeri.

Questionada sobre quando a campanha apresentará os dados, ela disse que isso poderá ocorrer assim que a documentação do petista for conferida. Segundo a campanha de Flávio, o objetivo é identificar eventuais inconsistências nas informações apresentadas.

— Se a gente confirmar que tudo que ele se comprometeu ele trouxe, será imediatamente — declarou.

Mais cedo, o senador Camilo Santana (PT-CE), coordenador da campanha de Lula, também chegou ao TSE para protocola documento no qual a candidatura responde que aceita as exigências de Flávio.

A disputa em torno dos sigilos começou após Lula desafiar Flávio, durante o debate da Band, no último domingo, a divulgar dados bancários e telefônicos para esclarecer suspeitas de corrupção.

Na quarta-feira, o senador respondeu com uma lista de 19 exigências, protocolada no TSE, para aceitar a proposta.

Entre os pedidos estão informações bancárias e fiscais de empresas ligadas aos filhos de Lula, registros de encontros do presidente com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, dados sobre a lobista Roberta Luchsinger e despesas do cartão corporativo da Presidência.

Flávio também solicitou informações sobre voos da Força Aérea Brasileira (FAB), visitas aos palácios presidenciais e reuniões de pessoas próximas ao governo com autoridades.

Ainda na quarta-feira, a campanha de Lula anunciou que aceitaria todas as exigências. Integrante da coordenação petista, o senador Camilo Santana (PT-CE) afirmou que a resposta seria formalizada no TSE nesta quinta-feira, às 11h, e classificou os pedidos de Flávio como uma tentativa de evitar o cumprimento do desafio.

— O presidente da República não tem absolutamente nada a se opor em relação a tudo que ele colocou como condicionante — afirmou Camilo.

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