A- A+

CPI Campos Neto não irá depor na CPI do Crime Organizado Convocação também se baseou no caso do Banco Master

O ex-presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto não comparecerá para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. A informação foi confirmada pelo colegiado nesta terça-feira, 31.

Campos Neto foi convocado por meio de um requerimento do senador Jaques Wagner (PT-BA), que pediu para o ex-presidente do BC esclarecer possíveis falhas na atuação da autarquia no combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no sistema financeiro.

A convocação também se baseou no caso do Banco Master. Wagner argumentou que mudanças regulatórias feitas durante a gestão de Campos Neto podem ter flexibilizado controles e facilitado irregularidades.

Veja também