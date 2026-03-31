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CPI

Campos Neto não irá depor na CPI do Crime Organizado

Convocação também se baseou no caso do Banco Master

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Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC  - Foto: Raphael Ribeiro/BCB

O ex-presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto não comparecerá para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. A informação foi confirmada pelo colegiado nesta terça-feira, 31.

Campos Neto foi convocado por meio de um requerimento do senador Jaques Wagner (PT-BA), que pediu para o ex-presidente do BC esclarecer possíveis falhas na atuação da autarquia no combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no sistema financeiro.

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A convocação também se baseou no caso do Banco Master. Wagner argumentou que mudanças regulatórias feitas durante a gestão de Campos Neto podem ter flexibilizado controles e facilitado irregularidades.

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