ELEIÇÕES 2024 Candidato à Prefeitura de João Pessoa cancela evento após ameaças de traficantes Em nota, Ruy Carneiro relatou que o episódio mostra que as facções criminosas dominam as comunidades da periferia

Ruy Carneiro (Podemos), candidato a prefeito de João Pessoa, na Paraíba, cancelou uma atividade de sua agenda de campanha na quinta-feira, 15, quando sofreu ameaças de facções criminosas.

O candidato participaria de uma plenária sobre cultura com grupos artísticos de dança, teatro e música que apresentariam reivindicações à campanha. O evento aconteceria em um circo na comunidade de Boa Esperança.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono do circo recebeu ordens do traficante conhecido como Sapoti para cancelar o evento. Em um primeiro momento, Carneiro não ia cancelar o ato, mas o dono do local explicou que, se não obedecesse, o circo seria queimado pelos criminosos, que também ameaçaram sua família.

Junto a isso, um morador da comunidade falou ao candidato que pessoas ligadas ao tráfico estariam no circo e que, segundo ouviu o morador, "a bala ia comer". Diante dos relatos, Carneiro cancelou a plenária.

Em nota, Ruy Carneiro relatou que o episódio mostra que as facções criminosas dominam as comunidades da periferia e pediu que a Polícia Federal (PF) ajude as campanhas no Estado.

"Temos que chamar ao Estado à sua responsabilidade. Não existe outra medida a não ser a de pedirmos apoio das tropas federais para as eleições aqui em João Pessoa. O que aconteceu ontem (15/8), quando os comandantes do poder paralelo impediram o livre exercício da democracia, não pode ser visto como normal".

Carneiro lembrou que a PF, por meio da Operação Mandare, investiga a relação de facções criminosas com a política de João Pessoa.

"Tudo é muito grave. Por isso é urgente que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal atuem com firmeza para garantir a segurança e a liberdade de expressão de todos os candidatos e cidadãos durante a campanha eleitoral de João Pessoa", declarou.

