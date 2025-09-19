A- A+

Eleições Candidato à presidência 4 vezes, Ciro diz que não disputará posto Em entrevista para rádio, ex-governador afirmou ter 'dúvidas' se alguém é capaz de resolver 'o abacaxi que essa maluquice de Lula e Bolsonaro produziu no país'

Após quatro tentativas na disputa à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) declarou que não quer mais tentar o pleito. A declaração foi dada em entrevista à rádio Itatiaia, após a participação de uma palestra em Contagem, na Grande Belo Horizonte.

Ciro declarou ter "dúvidas" sobre alguém ser capaz de resolver o problema do Brasil na atualidade, tomada, segundo ele, pela polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).



— Cada vez que me candidatei, eu tinha capacidade; sabia que dava conta de resolver o problema. Hoje, tenho dúvidas se alguém tem capacidade de resolver o tamanho do abacaxi que essa maluquice de Lula e Bolsonaro produziu no país — disse.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira testou o nome do pedetista na disputa em 2026. O atual presidente Lula lidera nos nove cenários propostos, no entanto, Ciro é o nome mais próximo do petista, com 33% das intenções de voto ante 40% do adversário.

