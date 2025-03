A- A+

Presidência PT Candidato à presidência do PT admite "base social" do bolsonarismo Edinho Silva falou durante uma reunião, que aconteceu na sede do PT em Brasília nesta sexta-feira

Candidato à presidência do PT, o ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, afirmou que para o PT colocar 10 mil pessoas na rua é preciso "suar sangue", em referência ao ato do ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana, que reuniu 18 mil pessoas, de acordo com o monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP).

— Aqui nós podemos falar entre nós, todos nós trabalhamos que o ato em Copacabana, claro que eles chamaram 1 milhão, foi um vexame porque pôs 18 mil pessoas na rua, nós para colocarmos 10 mil pessoas na rua às vezes a gente sua sangue. Portanto, nós temos que entender que eles têm base social, sim. E se nós não reconhecermos a gravidade do momento que nós estamos vivendo, se nós errarmos no diagnóstico, nós vamos errar no procedimento — disse Edinho.

A fala aconteceu durante uma reunião, que aconteceu na sede do PT em Brasília nesta sexta-feira, da organização da campanha de Edinho a presidente do partido.

O evento teve participação presencial e virtual.

O ex-ministro José Dirceu discursou e falou sobre o esforço que o PT terá que fazer para reeleger Lula. Disse ainda que a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está sendo articulada.

Edinho Silva citou ainda que será trágico se o PT perder a eleição de 2026 e de que é preciso ter consciência que esta será a última eleição do presidente Lula como candidato.

Veja também