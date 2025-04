A- A+

Brasília Candidato à presidência do PT, Rui Falcão é o entrevistado do podcast 'Direto de Brasília' Podcast entra na pauta da eleição de renovação da Executiva Nacional do PT

O podcast ‘Direto de Brasília’, meu projeto em parceria com a Folha de Pernambuco, entra na pauta da eleição de renovação da Executiva Nacional do PT. O primeiro entrevistado será o ex-presidente da sigla e deputado federal, Rui Falcão, que vai bater chapa com Edinho Silva. O programa acontece hoje, ao vivo, das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha e do meu Blog.

Em recente entrevista, Falcão defendeu a necessidade de o PT resgatar seus valores, fortalecer sua base militante e manter independência em relação ao governo do presidente Lula. Embora reafirme seu apoio à reeleição do presidente Lula em 2026, Rui Falcão alertou para os riscos da fusão entre partido e governo. Segundo ele, é preciso resgatar a autonomia partidária, fiscalizar o cumprimento do programa e manter o debate interno. “O PT não deve repetir o que diz o Planalto. O partido precisa ter seu próprio programa e autonomia para defender suas posições”, cravou.

Rui Falcão foi presidente nacional do PT entre 2011 e 2017. Cumpre seu segundo mandato de deputado federal por São Paulo. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo em 1967, Rui Falcão não chegou a exercer a advocacia. Foi jornalista de periódicos como ‘A Gazeta’, ‘Folha de S.Paulo’, ‘Notícias Populares’, ‘Jornal da Tarde’ e ‘Diário da Noite’, todos de São Paulo, além de diretor de redação da revista ‘Exame’, entre 1977 e 1988.

Foi diretor estatutário do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo entre 1983 e 1988. Além da transmissão pelo Youtube, o ‘Direto de Brasília’ também é veiculado pela Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM. A transmissão também será realizada no Instagram e no Facebook do meu Blog.

Entram como parceiros na transmissão a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado.

Veja também