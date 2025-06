A- A+

Câmara dos Deputados Candidato a presidente do PT vota para derrubar decreto do IOF, mas diz que foi por engano Deputado Rui Falcão declarou que pediu à Câmara para que seu voto seja corrigido

O deputado Rui Falcão (PT-SP), ex-presidente do partido, foi o único voto da sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para derrubar o decreto do governo que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O parlamentar disse ao GLOBO que deu o voto por engano e que apoia a medida articulada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumento da arrecadação.

— Já pedi para retificar — declarou Rui Falcão.

O parlamentar tenta voltar ao comando do PT e disputa o cargo com o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, que é considerado favorito por ter o apoio de Lula.

Parlamentares de partidos com ministérios no governo contribuíram em 63% dos votos favoráveis ao projeto que derruba o decreto do governo que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Em mais uma sinalização da crise do governo com o Congresso, União Brasil, PP, MDB e PDT deram apoios quase unânimes de suas bancadas para derrotar a iniciativa do Poder Executivo. Por sua vez, partidos como PSD e PSB deram mais da metade de suas bancadas.

No final do ano passado, Falcão votou contra um pacote fiscal articulado por Haddad, que continha medidas de contenção do aumento salário mínimo e da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e deficientes. Apesar disso, o petista ressaltou que a votação de hoje é diferente e que o aumento do IOF não mexe direitos sociais como o pacote do ano passado.

Veja também