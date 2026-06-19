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Política Candidato da chapa oficial do CREA aposta em avanços Nielsen Christianni afirmou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual gestão, da qual participa como superintendente

Os profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) escolhem, no próximo dia 3 de julho, a nova diretoria da entidade. Candidato à Presidência pela chapa da situação, Nielsen Christianni afirmou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual gestão, da qual participa como superintendente. "Sou um candidato de continuidade a um projeto que se iniciou em 2021", destacou.

Entre as prioridades apresentadas, Nielsen apontou o avanço da modernização dos serviços prestados pelo Conselho. Segundo ele, a meta é ampliar o uso da tecnologia para reduzir ainda mais o tempo de emissão de documentos, como a Certidão de Acervo Técnico (CAT), indispensável para a participação de profissionais em licitações públicas. "A gente pacificou o procedimento, demos agilidade e agora a nossa intenção é colocar mais tecnologia, mais sistema, para poder fazer isso com muito mais celeridade", afirmou.

O candidato também defendeu uma atuação mais presente do CREA na formulação de políticas públicas relacionadas à engenharia, à agronomia e às geociências. Para Nielsen, o Conselho precisa exercer um papel técnico na construção de projetos voltados ao desenvolvimento do Estado. "Passamos a inserir a engenharia, a agronomia e as geociências na construção dessas políticas, ou seja, a incidir sobre elas", ressaltou.

Na área de capacitação profissional, Nielsen destacou o CREA Qualifica, programa criado durante a atual gestão para oferecer cursos gratuitos em parceria com instituições de ensino. Segundo ele, a iniciativa busca suprir uma demanda crescente por atualização profissional. "Ainda identificamos uma carência do que nós costumamos chamar de capacitação continuada. O CREA criou um programa para patrocinar essa qualificação de forma gratuita", explicou.

Ao comentar a participação das mulheres na engenharia, tema levantado durante a entrevista, Nielsen afirmou que o fortalecimento da presença feminina já faz parte das ações da atual administração. Ele citou a criação do Programa Mulher, a ocupação de cargos de liderança por engenheiras e o crescimento da participação feminina nos cursos da área. "Cada vez mais, oportunizar esses espaços para a participação das mulheres na engenharia tem sido uma das nossas metas", declarou.

Ao final da entrevista, Nielsen conclamou os profissionais a participarem da eleição, que ocorrerá de forma eletrônica, das 8h às 19h do dia 3 de julho. Segundo ele, uma participação expressiva da categoria fortalece a defesa de pautas como o piso salarial dos engenheiros e a valorização da profissão. "Gostaríamos que cada um pudesse mobilizar o máximo de profissionais para termos uma grande representatividade. Isso dá forças para que possamos trilhar as lutas que temos feito", concluiu.

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