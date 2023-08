Candidato da extrema-direita fica em primeiro lugar nas eleições argentinas

A- A+

Com 69% dos votos apurados, dados oficiais confirmaram que o candidato da extrema direita argentina, Javier Milei, foi o grande vencedor das Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (Paso) deste domingo no país.



O candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro obteve 31,86% dos votos, superando a somatória dos dois pré-candidatos da aliança opositora Juntos pela Mudança, Patricia Bullrich e Horacio Rodríguez Larreta, que conseguiram 27,77%, e ficaram em segundo lugar.

Com a candidatura do ministro da Economia, Sergio Massa, a aliança governista União pela Pátria ficou em terceiro lugar, com 26,04%, um dos piores resultados já conseguidos pelo peronismo nas últimas décadas, e que indicaria que a Casa Rosada não conseguirá uma vaga no segundo turno.

As Paso definem os candidatos que disputarão o primeiro turno da eleição presidencial, em 22 de outubro. Os argentinos também votaram para determinar os nomes que disputarão 130 vagas na Câmara (de um total de 257 cadeiras), e 24 no Senado (de um total de 72 vagas), além de candidatos aos governos regionais das províncias de Buenos Aires e Entre Rios. Outras províncias realizaram eleições ao longo do primeiro semestre.





Milei será o grande favorito, e sua principal rival será Bullrich, que venceu as primárias da aliança opositora. A situação do candidato do governo, o ministro da Economia, Sergio Massa, é complicada, e tudo indica que o peronismo perderá o poder.

