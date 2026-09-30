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Política

Candidato do PRTB, Leonardo Avalanche desiste de disputar Presidência

Decisão foi tomada por motivos "técnicos, jurídicos e pessoais"

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Leonardo Avalanche quer reduzir impostos e zerar fila do SUSLeonardo Avalanche quer reduzir impostos e zerar fila do SUS - Foto: Reprodução/X/ PRTB

O candidato do PRTB à Presidência da República, Leonardo Avalanche, anunciou nesta quarta-feira (30) que desistiu de disputar o pleito deste ano. Em uma rede social, ele escreveu que tomou a decisão por motivos "técnicos, jurídicos e pessoais".

Avalanche, que se colocava como candidato da direita, disse ainda que não vai apoiar nenhum dos nomes que estão na disputa. "Não manifestarei apoio a nenhum dos candidatos, por entender que nenhum deles nos representa", escreveu.

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Leonardo Avalanche entrou na corrida presidencial substituindo Pablo Marçal como candidato do PRTB. Marçal teve a candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que decidiu, por unanimidade, indeferir o seu registro.

A corte aceitou o argumento do Ministério Público Eleitoral (MPE) de que Marçal não estava filiado ao PRTB em abril deste ano, quando terminou o prazo da janela partidária para troca de legenda. Até então, ele estava filiado ao União Brasil.

Além disso, Pablo Marçal está inelegível até 2032 por abuso de poder político e econômico durante a campanha para a prefeitura de São Paulo, em 2024.

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