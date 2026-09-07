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ELEIÇÕES 2026

Candidatos têm atuação restrita no 32º Grito dos Excluídos no Recife

Em ano de eleições gerais, postulantes são orientados a deixar bandeiras e cartazes no fim da caminhada

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O Grito dos Excluídos foi criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ala da Igreja Católica considerada progressista.O Grito dos Excluídos foi criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ala da Igreja Católica considerada progressista. - Foto: Betânia Santana/Folha de Pernambuco

Em ano de eleições gerais, partidos e candidatos estão sendo  orientados a deixar bandeiras e cartazes , em alusão à campanha partidária,  no fim da caminhada do 32º Grito dos Excluídos, no Centro do Recife.

Representantes de movimentos sociais, religiosos e sindicais, políticos de mandato e em campanha, e outros líderes estão concentrados no Parque Treze de Maio, área central da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Do local, saem em caminhada em direção ao Pátio Do Carmo, Centro da capital pernambucana, onde representantes de movimentos religiosos devem discursar.  

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O Grito foi criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ala da Igreja Católica considerada progressista.

Este ano, o Grito  tem como tema a defesa da terra, da paz, da moradia e das mulheres.

Na concentração , candidatos e candidatas, que há alguns anos  não têm direito a voz durante o ato, aproveitam para distribuir material de campanha.  Eles apenas  têm presença registrada pelos locutores de carros de som.

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