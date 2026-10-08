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Pesquisa 'Caneta Azul foi eleito?': o que os brasileiros pesquisaram no Google após a eleição Google Trends aponta aumento nas buscas por candidatos, resultados das urnas e próximos passos da disputa presidencial

"Caneta Azul foi eleito?", "quem ganhou a eleição?" e "quem Caiado vai apoiar no segundo turno?" foram algumas das perguntas que os brasileiros mais fizeram na busca do Google após o primeiro turno das eleições.

Levantamento do Google Trends, obtido com exclusividade pelo Estadão, mostra que, além de consultar o resultado das urnas, eleitores foram atrás de informações sobre a segunda etapa da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), como a data da votação, os debates entre os dois candidatos e os eventuais apoios que os derrotados darão no segundo turno.

Segundo o ranking, as perguntas sobre política que mais apareceram nas buscas do Google no Brasil desde segunda-feira foram "Quem ganhou a eleição?", "Quando vai ser o segundo turno?" e "Quem ganhou para governador?".

Os possíveis apoios de Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) no segundo turno da corrida presidencial também estiveram entre os assuntos mais buscados.

O ex-governador de Goiás endossou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro.

Já o psiquiatra e escritor pediu paciência aos seus eleitores e disse que ainda está em processo de decisão sobre apoio.

O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), por sua vez, decidiu não escolher nenhum dos dois lados e liberar a militância.

As buscas pelo "segundo turno", que acontece no próximo dia 25 de outubro, cresceram mais de 790% no País logo após a confirmação da nova votação.

Da mesma forma, as consultas sobre "debates segundo turno" também começaram a subir, demonstrando interesse do eleitorado em assistir, pela primeira vez, ao confronto entre os dois candidatos, que se ausentaram de todos os debates no primeiro turno, apesar de liderarem nas pesquisas.

A curiosidade dos brasileiros não ficou restrita à disputa presidencial; também se voltou para candidatos à Câmara dos Deputados e aos governos estaduais.

Entre as pesquisas mais frequentes com a expressão "foi eleito", a principal dúvida foi se o deputado federal André Janones (Rede-MG) conseguiu se reeleger - e a resposta é sim.

Outros nomes que apareceram entre os mais recorrentes foram, em ordem de interesse, Caneta Azul, Tiririca (PSD-SP), Douglas Ruas (PL-RJ), Otoni de Paula (PSD-RJ), Datena (PSB-SP) e Lucas Pavanato (PL-SP).

O cantor Manoel Gomes (Avante), que ficou conhecido nas redes sociais pela música "Caneta Azul", recebeu 7.239 votos e não foi eleito deputado federal por São Paulo.

O humorista cearense Tiririca, que está em seu quarto mandato consecutivo na Câmara, também não teve sucesso na empreitada, assim como o deputado federal Otoni de Paula.

Outro que ficou pelo caminho foi o apresentador José Luiz Datena.

Douglas Ruas terminou o primeiro turno da disputa pelo governo do Rio de Janeiro na liderança e, após decisão do TSE que anulou os votos de Anthony Garotinho, deve ser declarado eleito sem precisar de uma segunda rodada.

Lucas Pavanato, por sua vez, foi o mais votado de São Paulo para a Câmara dos Deputados.

Outro recorte do Google Trends mostra quais candidatos mais despertaram a curiosidade dos brasileiros sobre seu desempenho nas urnas.

Nas buscas com a expressão "quantos votos teve...", Lula apareceu em primeiro lugar, seguido por Flávio Bolsonaro, Caneta Azul, "a menina da bota" - influenciadora de Minas Gerais que concorreu a deputada federal - e novamente Tiririca.

A lista também inclui Caiado, o candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), Renan Santos, o governador eleito de Minas Cleitinho (Republicanos), Augusto Cury, o cantor MC Smith, a deputada federal reeleita Erika Hilton (PSOL-SP), Datena, Pavanato, a deputada estadual mais votada de São Paulo, Eduarda Campopiano (PL), Garotinho, Otoni de Paula, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Michelle Bolsonaro (PL).

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e lançou o filho Flávio para disputar a Presidência em seu lugar, também figurou entre as buscas políticas feitas pelos brasileiros.

Os usuários quiseram saber quantos filhos ele tem e se pôde votar. Bolsonaro é pai de cinco filhos e não participou da votação porque teve os direitos políticos suspensos.

Já em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a principal curiosidade foi quantas vezes ele ocupou a Presidência. A resposta é três mandatos.

O termo "Mais buscado", usado pelo Google, indica que o assunto teve o maior volume de buscas no período de tempo selecionado (por exemplo, nos últimos 30 dias). Ou seja, o termo mais buscado é aquele mais recorrente, mais frequente.

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