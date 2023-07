A- A+

TURNÊ Cantor e compositor André Rio difunde Pernambuco na Europa. Confira Na bagagem, além do show, o intuito de fortalecer a cultura musical de sua terra pelos quatro cantos do planeta, sem nenhum apoio estatal.

Sem nenhum apoio estatal, o cantor e compositor pernambucano André Rio está em turnê pela Europa, com a 23ª edição do projeto Viva Pernambuco, extensa agenda de shows durante o Verão no Velho Mundo, neste e no próximo mês. Na bagagem, além de um concerto musical dirigido pelo brilhante maestro Fábio Valois, na companhia da sambista Carla Rio, do trompetista Márcio Oliveira, do sanfoneiro Derico Alves e do guitarrista Luciano Magno, o intuito de fortalecer a Cultura Musical da sua terra pelos quatro cantos do planeta.

“Embora acredite que eventos que levam a cultura do Estado para o mundo devessem contar com o apoio estatal, tenho muito orgulho de fazer isso com o incentivo privado de empresas como a Pitú e a Apple, e com a venda de ingressos”, revela André Rio em entrevista à Folha. Segundo ele, o espetáculo tem como meta divulgar o grande potencial turístico-cultural da região, sendo um verdadeiro mosaico de ritmos e tendências que circundam a cena pernambucana e nordestina.

No seu repertório, músicas de verdadeiros ícones da cultura nordestina, como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Paulo Diniz, Capiba, Getúlio Cavalcanti, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, além dos trabalhos autorais do próprio André Rio. Nesta sua 23ª edição, o concerto musical teve início pela Alemanha. No domingo passado, aglutinou cerca de 100 mil pessoas que puderam conferir de perto toda a cultura musical de Pernambuco, com apresentações que foram da música instrumental até o forró, o xote, as marchinhas, passando pelo samba, pelo maracatu e o frevo.

“Essa turnê está muito integrada no calendário de festivais da Europa. Conseguimos, ao longo desses 23 anos, uma verdadeira mudança de paradigma na recepção que o europeu tinha com a cultura pernambucana, recebida inicialmente com estranheza. Para se ter ideia, hoje, em Berlim, existe até um consulado pernambucano do frevo. Ou seja, nesse tempo, fomos implantando no coração do europeu a nossa cultura”, revela o artista.

Ele complementa dizendo que uma das formas mais importantes de promover o nome do Estado com grandes possibilidades turísticas e culturais como Pernambuco é através da música. “A música é integrativa, aglutinativa, apaixona e dá vontade da pessoa conhecer o nosso Estado. E a gente faz isso muito bem ao tocar para o público que não é só de brasileiros que vivem na Europa”, reforça o artista.

Após o sucesso da turnê em sua estreia, na Alemanha, o Viva Pernambuco dá início, hoje, na Casa da Música do Porto, a uma série de dez shows por Portugal. Nas apresentações pelas cidades do País, André conta com a participação dos cantores portugueses Mônica Ferraz e Luca Argel. “Vamos intercalar as apresentações de Portugal com passagens pela República Tcheca, Viena, Inglaterra, Itália e Espanha. O fervor do frevo vai tomar conta da Europa neste Verão no velho mundo”, comemora.

