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Debates Caos sobre debate presidencial gera críticas por censura Decisões do TSE e do STF levaram ao cancelamento do último debate antes do primeiro turno

O Poder Judiciário foi duramente criticado nesta sexta-feira (2), após o cancelamento do debate presidencial ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia se recusado a participar.

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou na quinta-feira que a TV Globo não poderia mostrar um púlpito vazio atribuído a Lula nem permitir que seus adversários o dirigissem perguntas em sua ausência, no último debate antes das eleições de domingo.

A decisão, junto a uma segunda deliberação de um ministro do Supremo Tribunal Federal que obrigava a Globo a incluir um candidato que não havia sido convidado, levou o principal adversário de Lula, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a desistir de participar duas horas antes do encontro, denunciando uma "censura".

A Globo cancelou o debate, alegando "insegurança jurídica" e "interferência indevida".

"A cadeira vazia, símbolo do desprezo dos candidatos pela prestação de contas, tem uma longa tradição no Brasil", afirmou o jornal Folha de São Paulo em editorial na capa de sua edição desta sexta-feira, no qual criticou uma tentativa de favorecer o candidato à reeleição.

A decisão de Lula de não participar do debate final foi interpretada como uma tentativa de evitar ser alvo de ataques de Bolsonaro e de outros três participantes, todos de direita. Em vez disso, ele apareceu em um podcast, onde disse não ver sentido em debater com "uma pessoa desqualificada" como Flávio Bolsonaro.

As pesquisas dão vantagem a Lula e preveem um segundo turno no dia 25 de outubro, no qual ambos os candidatos aparecem empatados. Lula e Bolsonaro não se enfrentaram cara a cara em uma campanha marcada por escândalos e ataques pessoais.

Três associações de imprensa brasileiras expressaram nesta sexta-feira sua "profunda indignação com a intervenção judicial nas regras previamente definidas" do debate.

"Infelizmente, os excessos judiciais atropelaram o direito de os cidadãos terem acesso às propostas dos candidatos", afirmaram em um comunicado.

Lula não comentou as acusações de que as decisões judiciais teriam supostamente o objetivo de beneficiar sua candidatura.

O coordenador de sua campanha, Edinho Silva, disse que o presidente planeja participar de debates antes do segundo turno.

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