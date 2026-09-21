Seg, 21 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda21/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CASO MASTER

Capacidade para 13 pessoas e cozinha: veja detalhes do jatinho ligado à Vorcaro usado por Moraes

Aeronave tem capacidade de fazer um voo do Rio de Janeiro até Miami, nos Estados Unidos, sem necessidade de escala

Reportar Erro
Vídeo mostra o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, a advogada Viviane Barci, desembarcando de jato que pertencia a Daniel Vorcaro Vídeo mostra o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, a advogada Viviane Barci, desembarcando de jato que pertencia a Daniel Vorcaro  - Foto: Instagram @jornaloglobo/Reprodução

Um vídeo revelado neste domingo pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, mostrou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a mulher, Viviane Barci de Moraes, desembarcando de um jatinho operado por uma empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, do Banco Master. A aeronave do modelo Legacy 650, fabricada pela Embraer, tem capacidade para 13 passageiros e conta com cozinha completa e pode percorrer até 6.780 km sem necessidade de escalas.

Segundo a empresa Prime You, que gere o jatinho, ele possui 26 metros de comprimento e 21 de envergadura, considerado jato de grande porte. O avião a jato pode atingir até 850 km/h de velocidade, uma altitude de 41.000 pés e percorrer 6.780 km de autonomia. Com estas características, a aeronave pode fazer um voo do Rio de Janeiro até Miami, nos Estados Unidos, sem necessidade de escala.

Leia também

• Moraes é sorteado relator de pedido no STF para obter registros no Senado de sua mulher e de Vorcaro

• Em SC, candidato da chapa de Lula ao Senado defende impeachment de Alexandre de Moraes

Internamente ela ainda conta com tecnologia para baixo ruído, lavabo privativo em compartimentos distintos e ainda o maior bagageiro da categoria. Na descrição do jatinho, a empresa diz aos que a aeronave leva os "voos ao próximo nível de sofisticação".

Relembre o vídeo

Após a repercussão do vídeo, o escritório da advogada admitiu que contratou serviços de táxi aéreo da companhia ligada a Vorcaro e confirmou que ela foi acompanhada pelo marido em algumas viagens.

As imagens mostram Moraes e Viviane desembarcando na pista do Aeroporto Santos Dumont no dia 22 de agosto de 2025. O voo saiu do Aeroporto Catarina, nos arredores de São Paulo, com destino ao Rio, onde o ministro participou de um evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) no dia. O jato é operado pela Prime Aviation, que teve Vorcaro entre os sócios até setembro de 2025.

Mensagens analisadas pela Polícia Federal (PF) mostraram que Vorcaro e uma funcionária da Prime conversaram sobre o voo de Moraes na véspera. O banqueiro pediu a ela para conseguir um avião saindo de Brasília para Roraima e ela respondeu com uma possibilidade.

“Conseguimos com o PP-NLR (...) A questão é que no dia 22/08 temos o voo da Barci no PP-NLR, decolando do Catarina às 13h, mas podemos alterar para o PT-PVH. Dessa forma atenderia?”, questionou a funcionária.

“Não deixe de atender Barci. Pode manter o dele. Vou ver outra forma”, disse Vorcaro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter