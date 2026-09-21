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CASO MASTER Capacidade para 13 pessoas e cozinha: veja detalhes do jatinho ligado à Vorcaro usado por Moraes Aeronave tem capacidade de fazer um voo do Rio de Janeiro até Miami, nos Estados Unidos, sem necessidade de escala

Um vídeo revelado neste domingo pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, mostrou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a mulher, Viviane Barci de Moraes, desembarcando de um jatinho operado por uma empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, do Banco Master. A aeronave do modelo Legacy 650, fabricada pela Embraer, tem capacidade para 13 passageiros e conta com cozinha completa e pode percorrer até 6.780 km sem necessidade de escalas.

Segundo a empresa Prime You, que gere o jatinho, ele possui 26 metros de comprimento e 21 de envergadura, considerado jato de grande porte. O avião a jato pode atingir até 850 km/h de velocidade, uma altitude de 41.000 pés e percorrer 6.780 km de autonomia. Com estas características, a aeronave pode fazer um voo do Rio de Janeiro até Miami, nos Estados Unidos, sem necessidade de escala.

Internamente ela ainda conta com tecnologia para baixo ruído, lavabo privativo em compartimentos distintos e ainda o maior bagageiro da categoria. Na descrição do jatinho, a empresa diz aos que a aeronave leva os "voos ao próximo nível de sofisticação".

Relembre o vídeo

Após a repercussão do vídeo, o escritório da advogada admitiu que contratou serviços de táxi aéreo da companhia ligada a Vorcaro e confirmou que ela foi acompanhada pelo marido em algumas viagens.

As imagens mostram Moraes e Viviane desembarcando na pista do Aeroporto Santos Dumont no dia 22 de agosto de 2025. O voo saiu do Aeroporto Catarina, nos arredores de São Paulo, com destino ao Rio, onde o ministro participou de um evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) no dia. O jato é operado pela Prime Aviation, que teve Vorcaro entre os sócios até setembro de 2025.

Mensagens analisadas pela Polícia Federal (PF) mostraram que Vorcaro e uma funcionária da Prime conversaram sobre o voo de Moraes na véspera. O banqueiro pediu a ela para conseguir um avião saindo de Brasília para Roraima e ela respondeu com uma possibilidade.

“Conseguimos com o PP-NLR (...) A questão é que no dia 22/08 temos o voo da Barci no PP-NLR, decolando do Catarina às 13h, mas podemos alterar para o PT-PVH. Dessa forma atenderia?”, questionou a funcionária.

“Não deixe de atender Barci. Pode manter o dele. Vou ver outra forma”, disse Vorcaro.

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