Crise no GSI Capelli amplia devassa no GSI e exonera mais 58 servidores da pasta Desde a demissão do general Gonçalvez Dias do comando do GSI, 87 servidores já foram demitidos

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, exonerou nesta quinta-feira (27) mais 58 servidores. Na quarta-feira (26), outras 29 pessoas, entre elas três secretários nacionais, foram exoneradas de suas funções.

O Palácio do Planalto ainda avalia se haverá uma terceira rodada de demissões.

Desde a saída do general Gonçalvez Dias do comando do GSI, 87 servidores já foram exonerados. Como adiantou O Globo, o governo já planejava uma segunda leva de demissões no órgão que está passando por uma renovação dos seus quadros a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As substituições do órgão estão sendo conduzidas com cuidado para não criar ruído entre o Planalto e as Forças Armadas. Os desligamentos que envolvem o Exército estão seguindo uma liturgia para demonstrar respeito à Força.

O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, é informado previamente de todos os desligamentos envolvendo membros da Força.

