política Capítulo sobre digitalização na reforma administrativa é revolucionário, afirma Barroso O presidente do STF também disse que o CNj está estudando um programa de IA que oferece uma minuta para fundamentar as decisões dos juízes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que o capítulo sobre a digitalização é "revolucionário" na proposta de reforma administrativa que tramita no Congresso.

"É uma transformação muito profunda porque agiliza a capacidade de administração. Eu investiria muita energia nessa ideia. A inteligência artificial (IA) vai mudar as nossas vidas, já está mudando em múltiplos sentidos", afirmou em evento realizado pelo grupo Globo na manhã desta quarta-feira, 27 em Brasília.

Barroso também disse que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está estudando um programa de IA que oferece uma minuta para fundamentar as decisões dos juízes.

"O juiz diz que quer julgar procedente o pedido e o programa oferece uma minuta para a fundamentação. Tem que rever e conferir, na vida você delega atribuições e não responsabilidades, mas isso vai agilizar muito a Justiça no Brasil", disse o ministro, destacando que o Judiciário brasileiro é um dos mais sobrecarregados do mundo.



