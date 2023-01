A- A+

Ataques golpistas Cappelli acredita que invasores conheciam o interior da Câmara e do Planalto Segundo o interventor do DF, vândalos tinham conhecimento dos locais e conheciam as plantas

O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou nesta segunda-feira (16) que há indícios de que os responsáveis pela invasão às sedes dos Três Poderes conheciam o interior do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados.

“As pessoas que invadiram a Câmara e o Planalto tinham conhecimento dos locais, conheciam as plantas. Isso, a investigação está apurando e vai nos auxiliar a identificar as pessoas. O processo está em curso, comandado pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil”, explicou o interventor à Carta Capital.

Segundo Cappelli, sargento ferido durante os atos terroristas informou a ele que a polícia não estava enfrentando apenas manifestantes, que havia homens no campo de batalha com conhecimento do terreno, conhecimento de táticas de combate, características de profissionais.

Ainda de acordo com o depoimento do sargento, alguns invasores eram homens profissionais no meio dos manifestantes. “É um depoimento valioso. Estamos apurando”, disse o interventor.

O Exército, disse Cappelli, em conjunto com a Polícia Civil do DF e a Polícia Federal, está atuando em “perfeita sintonia” para a identificação dos terroristas responsáveis pelo vandalismo do último dia 8. Também está marcada para hoje a audiência de custódia com o balanço dos números de presos pelos atos até o momento.



