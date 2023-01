A- A+

Ataques golpistas Cappelli diz que 44 policiais ficaram feridos no embate com os invasores aos Três Poderes Segundo o interventor da segurança no DF, a polícia lidou com gente tinha noção de tática de enfrentamento

O interventor da segurança no Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou, na noite deste domingo (15) ao programa jornalístico Fantástico, da Rede Globo, que 44 policiais ficaram feridos no embate com os invasores aos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Segundo Cappelli, havia gente preparada em combate entre os manifestantes golpistas.

“Eles (os policiais) enfrentaram homens profissionais entre os manifestantes. Gente treinada e preparada. Gente que tinha noção de tática de enfrentamento, gente que tinha luva própria pra devolver granada e artefatos e gente que por muito pouco não ceifou a vida de um policial militar”, revelou.

Para o interventor, chegou a hora de separar o joio do trigo. Os que falharam, os que foram omissos, os que foram cúmplices e aqueles que honram a instituição, a polícia militar do Distrito Federal devem ser separados, para Cappelli. A noite do dia 8, diz ele, ainda não acabou. “Essa noite ainda tem muita coisa pra ser... muita história por trás dela, muita investigação, e a gente vai até o final”, finalizou.



