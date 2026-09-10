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Política

Carabina e espingarda: saiba os detalhes das armas de Mário Frias apreendidas pela PF

Deputado federal foi alvo de mandados de busca e apreensão em operação deflagrada pelo ministro do STF Flávio Dino

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Mario Frias, que foi secretário da cultura do governo Jair Bolsonaro, estpa sendo investigado por financiamento no filme "Dark Horse"Mario Frias, que foi secretário da cultura do governo Jair Bolsonaro, estpa sendo investigado por financiamento no filme "Dark Horse" - Foto: Marcos Corrêa/PR

A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira em um endereço do deputado federal Mário Frias (PL-SP), em Brasília, uma coleção de sete armas de fogo. O arsenal estimado em cerca de R$ 60 mil foi confiscado, porque ele estava guardado num local diferente do que foi declarado nos certificados da PF. Frias tem um registro ativo de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), mas pode responder a um processo por posse irregular devido a incongruência sobre os endereços.

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Entre as armas apreendidas a mais valiosa é a carabina calibre 9 mm fabricada na Eslováquia. Há uma inscrição nela com a frase "Grand Power Made in Slovakia", além de estar equipada com lanterna e mira holográfica. No mercado, um modelo novo custa entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.


No arsenal, também constava uma espingarda de cano duplo cortado no estilo "coach gun" (espingarda de mensageiro). O objeto tem esse nome porque era usado na defesa de carruagens no Velho Oeste americano. O custo dela seria de cerca de R$ 3 a 5 mil.


As outras armas são quatro pistolas 9 mm, duas pretas, uma bege e uma bicolor. Esse modelo é o mais usado pelos policiais militares do país e passou a ser de uso restrito no governo Lula - antes, era de uso permitido na gestão de Jair Bolsonaro. Os objetos têm um preço que variam entre R$ 4 mil a R$ 13 mil. Além das pistolas, também havia um revolver com empunhadura emborrachada provavelmente de calibre .38, com custo estimado entre R$ 4 mil a R$ 6 mil.


Caso seja confirmada a irregularidade em relação aos endereços, Frias pode ter o registro cassado e ser obrigado a transferir as armas - o que significa vender ou doar o armamento a pessoas autorizadas.


O deputado foi alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino. A operação chamada de "Make Up" visa aprofundar uma investigação sobre o financiamento do filme "Dark Horse", que tem o deputado como produtor executivo. O longa retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda não tem data para ser lançado no Brasil.


A PF investiga se a produtora responsável pelo filme recebeu recursos de emendas parlamentares para produzir o longa. Parte dessas emendas foram indicadas por Frias para outros projetos que eram tocados por entidades ligadas à mesma produtora.


Procurado, o deputado federal ainda não se posicionou sobre as investigações e as armas apreendidas pela PF.

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