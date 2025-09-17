Carcinoma de células escamosas: entenda diagnóstico de câncer de pele de Bolsonaro após internação
Tumor é causado pela exposição ao sol
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital nesta quarta-feira (17). Ele estava internado desde terça-feira (16) no Hospital DF Star, em Brasília, depois de ter uma crise de soluços, vômitos e pré-síncope.
Segundo o médico responsável, após uma checagem feita no domingo, Bolsonaro também foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas em duas lesões.
No entanto, essas duas lesões e outras seis foram retiradas ainda no fim de semana. O que, de acordo com o profissional, já significa que o problema foi resolvido e o ex-presidente está curado.
— Duas (das lesões retiradas) vieram positivas de um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é o mais bonzinho e nem o mais agressivo, é um intermediário. Ainda assim, é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias — afirmou Birolini.
As lesões consideradas cancerígenas estavam na região do tórax e em um dos braços.
O que é o carcinoma de células escamosas?
Se trata de um tumor dos queratinócitos epidérmicos (células que produzem queratina) que invadem a pele, ocorrendo geralmente em áreas que passaram por muita exposição ao sol. É um dos tipos mais comuns de câncer de pele.
É comum que o carcinoma basocelular não apresente sinais ou sintomas além da mudança na pele na região afetada. Mas, é possível notá-lo pois se parece com uma ferida que não cicatriza e pode sangrar com facilidade.