Justiça Cardiologista de Bolsonaro acompanha perícia do ex-presidente na PF após pedido de cirurgia Ex-presidente realizou procedimento a pedido do ministro Alexandre de Moraes

O cardiologista Brasil Ramos Caiado esteve nesta quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para acompanhar a perícia médica realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro.

A avaliação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, antes de decidir sobre pedidos apresentados pela defesa. Os advogados solicitam autorização para a realização de uma cirurgia de correção de hérnias e também pleiteiam a concessão de prisão domiciliar humanitária, diante do agravamento do quadro de saúde do ex-presidente.

Moraes havia negado inicialmente o pedido de cirurgia ao considerar que os exames apresentados pela defesa não eram recentes. Na decisão, determinou que a Polícia Federal realizasse uma perícia oficial para avaliar o estado clínico de Bolsonaro antes de se manifestar sobre o pleito.

Após a negativa, a defesa pediu autorização para que um médico da equipe realizasse, nas dependências da PF, um exame de ultrassonografia. O procedimento foi autorizado no sábado e realizado no domingo, confirmando o diagnóstico de hérnias inguinais bilaterais, segundo relatório médico encaminhado ao Supremo.

No documento enviado à Corte, os advogados afirmam que o quadro clínico de Bolsonaro é “grave, complexo e progressivamente debilitado”, com intensificação das dores na região inguinal em razão de crises frequentes de soluço, que provocariam aumento da pressão abdominal.

O resultado da perícia oficial realizada nesta quarta-feira deve ser encaminhado ao Supremo até a próxima sexta-feira e servirá de base para a decisão de Moraes sobre os pedidos da defesa. Médicos e familiares do ex-presidente defendem que a cirurgia seja realizada já na próxima semana.

