INVESTIGAÇÃO "Careca do INSS" irá prestar depoimento em CPI, diz presidente da comissão Empresário foi preso na sexta-feira, por suspeita de ameaça a testemunhas e risco de fuga

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou neste domingo que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, irá à comissão na segunda-feira. A informação foi apresentada após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que a presença dele é opcional.

— Apesar de toda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu facultativa, voluntária, a ida do senhor Antônio Carlos Camilo, o Careca, à CPMI, nós estamos em contato com a defesa do suspeito e ele confirmou que deseja ir à CPMI para apresentar a versão que ele tem de todo esse escândalo, de todos os fatos que estão sendo divulgados — afirmou Viana.



Antunes foi preso pela Polícia Federal (PF) na sexta-feira, por determinação de Mendonça. A ordem de prisão ocorreu após a PF afirmar que o empresário estava ameaçando testemunhas, escondendo patrimônio no estacionamento de um shopping em Brasília e preparando uma rota de fuga para os Estados Unidos.

Em vídeo divulgado neste domingo, Viana disse esperar uma "colaboração voluntária" de Antunes.

— Nós estamos organizando um grande esquema de segurança, juntamente com a Polícia Legislativa e a Polícia Federal, para que ele seja recebido e possa falar livremente na CPMI e dizer aos brasileiros como tudo aconteceu. Nós esperamos uma colaboração voluntária para que ele exponha com clareza tudo aquilo que sabe em relação ao escândalo do INSS.

Antunes é apontado como operador central do suposto esquema de desvio de descontos de aposentados e pensionistas. Ele seria responsável por intermediar as relações entre associações fraudulentas e servidores públicos.

