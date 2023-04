A- A+

brasília "Cargo de ministro é de confiança do presidente", diz Alckmin sobre crise com Daniela Carneiro

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta-feira considerar o cargo de ministro como de "confiança" do presidente da República e afirmou que não há discussão sobre uma reforma ministerial, devido à crise no União Brasil envolvendo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Alckmin está atuando como presidente em exercício durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.

— Não tem nenhuma história de reforma ministerial. Cargo de ministro é responsabilidade e, de outro lado, é confiança do presidente da República. Não tem nenhuma discussão de reforma ministerial — afirmou Alckmin, após participar de evento na Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

Daniela Carneiro pediu, ao lado de outros cinco deputados federais, o aval da Justiça Eleitoral para sair do União Brasil, em meio a disputa política dentro do partido. Ela deve se filiar ao Republicanos, segundo seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, conhecido como Waguinho, que se filiou à sigla. Entretanto, o presidente do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar (PE), afirmou que a pasta pertence à cota da sigla, e não a Daniela.

Com isso, o Planalto começou a sofrer pressão para fazer uma reforma ministerial e resolver o conflito. Por enquanto, a ordem no governo é não debater trocas na Esplanada com partidos ou parlamentares. Integrantes da articulação política, contudo, já avaliam como atuar em cenário de agravamento da crise.

