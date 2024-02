A- A+

congresso Cargo para "Poldo Longo" e esporte como meta: o início do mandato do influenciador Douglas Viegas Em dezembro passado, youtuber assumiu vaga de Felipe Becari, ex-namorado de Carla Diaz que foi nomeado secretário municipal de Esporte na prefeitura de São Paulo

Após ter tomado posse na Câmara dos Deputados em dezembro passado, o influenciador Douglas Viegas (União - SP), mais conhecido como Poderosíssimo Ninja, voltou a frequentar o Congresso Nacional agora em fevereiro, com o retorno dos trabalhos legislativos. Desde que assumiu o seu mandato, Douglas esteve presente em plenário em quatro sessões.

Youtuber e ex-jogador de basquete, Diego Viegas tem mais de três milhões de seguidores no Instagram. Nas eleições de 2022, obteve pouco mais de 76 mil votos, conquistando a posição de suplente. O influenciador tomou posse após Felipe Becari, ex-namorado da atriz Carla Diaz, ter sido nomeado secretário municipal de Esportes, na prefeitura de São Paulo.

Em suas redes sociais, o youtuber fez um compromisso público com a área do Esporte. "Começamos OFICIALMENTE a CAMINHADA que tem o PODER de MUDAR o rumo do ESPORTE BRASILEIRO assim como a HISTÓRIA da NOSSA NAÇÃO", escreveu em fevereiro.

Até o momento, seu mandato tocou o tema em uma única ocasião: quando votou a favor de um projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas on-line. Os parlamentares mantiveram a taxa de 12% sobre a receita de empresas deste setor e de 15% em cima dos prêmios dos apostadores.

Em termos de propostas, o parlamentar assinou doze requerimentos protocolados por seus correligionários, que solicitam sessões solenes em datas comemorativas ao longo do ano, como o Dia Internacional da Mulher.

Em sua equipe, há nove funcionários contratados. Entre eles, o também influenciador Poldo Longo, que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, com um perfil voltado para a rotina fitness. Leopoldo Reis Longo da Silva está lotado enquanto secretário parlamentar, cujo salário bruto gira em torno dos R$ 11,3 mil.

"Eu sou muito grato pelo carinho e reconhecimento que o Douglas Viegas tem por todo corre desde quando nos conhecemos até este momento", disse após ser contratado pelo colega.

