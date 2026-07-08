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Eleições 2026 Carioca, governador de São Paulo critica Tebet e Marina Silva por se lançarem candidatas no estado Mudança de domicílio eleitoral de Tarcísio em 2022 chegou a ser alvo de contestação, mas o processo acabou arquivado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou as pré-candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) por se lançarem ao cargo em São Paulo, apesar da origem política de ambas estar ligada ao Acre e Mato Grosso do Sul. Eleito em 2022, Tarcísio chegou a ser alvo de uma investigação naquele ano após mudar o domicílio eleitoral de Brasília para São José dos Campos. A ação acabou arquivada.

— Elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. E se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas. E pode ter certeza, não serão aqui também, não serão. Porque a gente não vai deixar. — diz Tarcísio na gravação, compartilhada por Guilherme Derrite (PP-SP), seu candidato na disputa ao Senado, juntamente com André do Padro (PL-SP).

Nascida no Acre, Marina Silva se elegeu deputada federal pelo estado em 2022. Tebet, por sua vez, irá disputar pela primeira vez um cargo eletivo por São Paulo. A decisão da ex-ministra do Planejamento de Lula de mudar o domicílio eleitoral foi tomada em janeiro juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambas apoiam a candidatura do petista Fernando Haddad ao governo do estado.

A declaração de Tarcísio acontece dois dias depois de uma pesquisa do Datafolha indicar que Marina Silva e Simone Tebet estão à frente de Derrite e Prado na disputa pelas duas vagas ao Senado. No primeiro levantamento após o anúncio das chapas, Marina lidera a pesquisa com 18% das intenções, enquanto Tebet aparece em segundo lugar com 16%. A margem de erro é de dois pontos percentuais

A mudança de domicílio eleitoral de Tarcísio em 2022 chegou a ser alvo de contestação, mas o processo acabou arquivado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Suspeitas de irregularidades foram levantadas após o jornal Folha de S.Paulo afirmar que o atual governador não moraria no imóvel de São José dos Campos indicado nos documentos entregues à Justiça Eleitoral.

Naquele ano, o TRE-SP já havia negado a transferência de domicílio eleitoral de Sergio Moro do Paraná para São Paulo. A Justiça Eleitoral, no entanto, acatou uma manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que recomendou o arquivamento do inquérito policial. "Em nenhum momento Tarcísio Gomes de Freitas disse que residiria em São José dos Campos", cita o pedido de arquivamento do MPE.

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