Carla Zambelli depõe à PF por acusação de ter contratado hacker para invadir Judiciário

A- A+

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) depõe às 14h desta segunda-feira na sede da Polícia Federal (PF) em São Paulo. A parlamentar é acusada de ter contratado o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do Judiciário. Ao Globo, o advogado de defesa Daniel Bialski afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito e que, por isso, orientou Zambelli a ficar em silêncio.

— Ela quer falar, mas eu, como advogado dela e porque não me foi fornecida vistas dos autos, a orientei a dizer que prestará todos esclarecimentos posteriormente, assim que for franqueada as vistas dos expedientes e procedimentos. No momento certo, ela falará tudo — disse Bialski.

Na última quarta-feira, Walter Delgatti Neto foi preso e Zambelli foi alvo de mandado de busca e apreensão em operação da PF. De acordo com o hacker, a deputada teria o contratado para fraudar as urnas e inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em coletiva na semana passada, Zambelli afirmou que contratou Delgatti para realizar serviços em seu site, no valor de R$ 3 mil. De acordo com a PF, no entanto, o hacker recebeu R$ 13,5 mil de assessores. O restante do montante teria sido pago pela própria parlamentar.



— Os pagamentos foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall e ligar as minhas redes sociais, que ele próprio disse que não conseguiu realizar essa tarefa. Inclusive, deveria ter tido até a devolução — afirmou.

Esta não é a primeira vez que Walter Delgatti Neto é preso pela PF. Durante a Lava-Jato, ele teria invadido os celulares de autoridades da operação e realizado os vazamentos que ficaram conhecidos como "Vaza Jato", em série de reportagens publicadas pelo site The Intercept Brasil.

Veja também

BRASIL Pacheco rebate Zema, defende "união nacional" e diz que Minas não pratica a "cultura da exclusão"