justiça Carla Zambelli depõe em processo que pode levar à cassação de seu mandato Deputada é alvo de um procedimento interno na Comissão de Constituição e Justiça por ter sido condenada criminalmente pelo STF

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) presta depoimento nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, em processo que pode resultar na cassação de seu mandato. A sessão desta manhã ocorre em meio à prisão da parlamentar, que está detida na Itália e aguarda o resultado do pedido de sua extradição para o Brasil.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por participação na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com auxílio do hacker Walter Delgatti. De acordo com a acusação, ela buscava adulterar documentos oficiais, incluindo a emissão de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Após a condenação, o STF encaminhou à Câmara o pedido de perda de mandato da deputada.





O caso passou a tramitar na CCJ sob relatoria do deputado Diego Garcia (Republicanos-PR). O colegiado já ouviu Delgatti e o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Agora, é a vez de Zambelli ser escutada antes da apresentação do parecer, que será submetido à comissão e, em seguida, ao plenário da Casa.

Antes do pedido de cassação, a deputada havia solicitado uma licença de 127 dias do mandato, concedida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Desde então, sua cadeira é ocupada pelo suplente Coronel Tadeu (PL-SP). Fora do Brasil, ela teve a prisão decretada pelo STF e permanece sob custódia das autoridades italianas, aguardando decisão sobre um eventual processo de extradição.

A votação na CCJ marcará uma etapa decisiva do caso. Caberá, no entanto, ao plenário da Câmara dar a palavra final sobre a cassação, que exige maioria absoluta para ser confirmada.

