SAÚDE Carla Zambelli é internada na UTI, em Brasília, após ser diagnosticada com Covid-19 Assessoria afirma que parlamentar está assintomática após cinco dias de diagnóstico; previsão de alta, no entanto, é apenas na próxima semana

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com Covid-19 na última segunda-feira (15) e está internada em uma unidade hospitalar em Brasília desde então. Pelas redes sociais, a parlamentar afirmou que deu entrada em uma UTI para ser monitorada após um “mal súbito”.

Em nota, a assessoria informou que Zambelli está sem sintomas e que não se vacinou contra a covid-19 por recomendação médica. A nota diz ainda que ela manteve sua imunidade “em níveis elevados” nos últimos anos e que ela está assintomática após os cinco dias desde o diagnóstico.

“A deputada Carla Zambelli não se vacinou contra a Covid-19 por recomendação médica e nos últimos anos, a parlamentar manteve sua imunidade em níveis elevados.

É provável que tenha contraído o vírus durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas. Vale ressaltar que a parlamentar encontra-se assintomática e já se passaram 5 dias desde o diagnóstico”, diz a nota.

Zambelli, no entanto, segue internada e tem previsão de alta para a próxima semana. Pelas redes sociais, a parlamentar afirmou nesta sábado que estava na UTI para ser monitorada e passar por exames, mas que ainda não sabia a causa do seu mal estar.

A deputada contou neste sábado que se sentiu mal no retorno de sua viagem para a Coreia do Sul e que seguiu a orientação de seu médico pela internação. No vídeo ela ainda narra uma série de problemas de saúde que tem desde a infância.

"Estou internada em uma UTI em Brasília, e essa internação se deu em conta de um mal-estar súbito que eu tive na segunda-feira. Eu cheguei de viagem, descansei dois dias, é uma viagem exaustiva, são mais de 30h de viagem, e quando eu tive esse mal-estar o meu médico achou melhor me internar para fazer vários exames. Como vocês podem ver, estou sendo monitorada e estou dentro da UTI. Ainda não se sabe de onde isso veio, não se sabe muito bem a causa e estão tentando diagnosticar", afirmou a parlamentar no vídeo.

Zambelli afirmou que irá para São Paulo para novos tratamentos de saúde e que está pedindo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) para participar das votação remotamente.

"Devo ficar na UTI até segunda ou terça, mas devo ter um atestado um pouco maior para fazer um tratamento em SP. O que estou pedindo ao Lira é que mesmo em tratamento eu possa votar de longe ", afirmou no vídeo compartilhado nas redes sociais.

