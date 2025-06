Carla Zambelli está na Flórida, nos EUA, diz assessoria

A- A+

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está na Flórida, nos Estados Unidos, segundo a sua assessoria de imprensa. Ontem, a parlamentar já havia dito que estava no país americano e que seu intuito é viajar para a Itália, onde tem cidadania. Sua saída no país ocorre após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão.

Antes da confirmação da assessoria, a colunista Malu Gaspar, do Globo, já havia antecipado a localização da parlamentar. Ela teria viajado de Buenos Aires até Miami. Seu marido, Coronel Aginaldo, viajou com ela.

Nesta terça-feira, em entrevista à Auriverde, Zambelli anunciou seus planos:

— Estou fora do Brasil já faz alguns dias. Vim, a princípio, buscar um tratamento médico, e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo (...) Vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia. Estou muito tranquila quanto a isso — afirmou.

A deputada afirmou que pretende viajar pelo continente europeu e se reunir com autoridades para denunciar o que chama de distorções na realidade brasileira.

Zambelli deixou o país antes da conclusão do julgamento de todos os recursos contra sua condenação, que pode resultar em prisão e na perda do mandato parlamentar. A sentença foi motivada por seu envolvimento em invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram responsáveis por elaborar e inserir diversos documentos falsos no sistema do CNJ. Entre eles, um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes, redigido como se tivesse sido assinado pelo próprio magistrado. O documento foi incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão, vinculado ao CNJ.

