Carla Zambelli pede acareação com hacker, mas sem voltar ao Brasil

A defesa da deputada licenciada Carla Zambelli pediu à Comissão e Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara na quarta-feira (2) uma acareação entre a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto no processo que pode levar à cassação do mandato da parlamentar do PL.



A deputada licenciada só irá comparecer, entretanto, se a acareação for feita por videoconferência. A informação é o portal UOL.

Alvo de um mandado de prisão, a parlamentar está foragida na Itália há pouco mais de um mês. Se retornar ao Brasil para a acareção, será presa.

O advogado Fábio Pagnozzi, que faz a defesa de Carla Zambelli, pede tratamento diferenciado à cliente e justificou que o uso de tecnologia é cada vez mais comum na Justiça, usado até mesmo quando os réus estão presos.



Zambelli foi condenada por contratar o hacker Walter Delgatti para atacar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).



De acordo com a decisão da Justiça, a dupla agiu para colocar o nome de Moraes na lista de pessoas com mandado de prisão em aberto.

