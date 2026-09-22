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Eleições 2026 Carla Zambelli pede salvo-conduto ao STF para voltar ao Brasil e votar na mãe, candidata a deputada Habeas corpus foi protocolado na segunda-feira (21)

A ex-deputada federal Carla Zambelli ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com um habeas corpus preventivo para tentar um salvo-conduto que permita seu retorno ao Brasil sem ser presa. A intenção mencionada é votar nas eleições. Sua mãe, Rita Zambelli, é candidata a deputada federal por São Paulo.

O habeas corpus foi protocolado na segunda-feira (21) pelo advogado Eduardo Mauricio, que atua nos processos de extradição que a ex-deputada mantém junto à justiça na Itália.

Alvo de ordens de prisão no país, Zambelli pode ser presa se entrar em território brasileiro.

— O pedido de liminar é para que o STF conceda salvo-conduto exclusivamente para permitir a entrada da ex-deputada no país, garantir também o regresso da ex-deputada à Itália e o exercício do voto, impedindo sua prisão durante o período necessário para essas finalidades — afirma o advogado.

A defesa pede a suspensão da execução das condenações até o julgamento da ação que apura a troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por conduta ilegal por parte do ministro, ou nova deliberação do Supremo.

A defesa também fundamenta o pedido em uma uma decisão da corte suprema italiana relacionada ao processo de extradição de Zambelli e os procedimentos atualmente em tramitação no STF relacionados ao caso Banco Master.

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