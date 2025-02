A- A+

RIO DE JANEIRO Carlos Bolsonaro acusa vereador petista de gravá-lo e dá início a bate-boca na Câmara do Rio Parlamentares teriam se desentendido após o filho do ex-presidente afirmar que estava sendo filmado pela equipe de Leonel de Esquerda

Os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Leonel de Esquerda (PT-RJ) protagonizaram uma acalorada discussão, segundo interlocutores, durante uma sessão parlamentar na tarde desta quinta-feira, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.



Carlos teria acusado o colega de tentar gravá-lo durante o debate e, em seguida, partiu para cima de Leonel, dando-lhe uma "enquadrada". Seguranças do Palácio Pedro Ernesto precisaram formar uma barreira humana para separar a briga.

Procurado por O Globo, o vereador petista negou a intenção de gravar Carlos e explicou que, na verdade, sua equipe estava realizando gravações no momento, mas com foco no próprio Leonel.

— Na verdade, o incômodo dele deve ter sido com os bonés que distribuí — disse o parlamentar.

Leonel se refere aos bonés com os dizeres "O Brasil é dos brasileiros", frase usada por apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sugerida pelo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira.

O Globo entrou em contato com o vereador Carlos Bolsonaro, mas, até o momento, não obteve retorno.

Agressão nas eleições

Atuante nas redes sociais, Leonel de Esquerda foi eleito para a Câmara de Vereadores com 13,3 mil votos.

Durante a campanha das eleições de 2024, o petista se envolveu em uma polêmica ao acusar o deputado estadual e ex-candidato a prefeito do Rio, Rodrigo Amorim (União), de agressão. O episódio ocorreu no início de setembro do ano passado, em uma praça na Zona Norte do Rio.



Na ocasião, Leonel encontrou Amorim, que trabalhava na campanha do irmão, o vereador Rogério Amorim, reeleito. Os dois grupos entraram em conflito.

Com base em vídeos do momento, Leonel afirma ter levado um chute de Amorim. Ele foi internado, sofreu fraturas no rosto e, após alguns dias, recebeu alta.

