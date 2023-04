A- A+

POLÍTICA Carlos Bolsonaro anuncia que deixará de comandar redes sociais do pai O vereador diz que está há uma década à frente das redes do ex-presidente

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), anunciou neste domingo que deixará de administrar as redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apontado pelo próprio ex-presidente como um dos principais responsáveis por sua chegada ao Palácio do Planalto, Carlos Bolsonaro reclamou de um suposto tratamento que recebia, sem especificar. Afirmou "ser tratado de modo que nem um rato mereceria" e que não acredita "mais no que me trouxe até aqui".

Antes das eleições de 2018, Carlos já detinha a senha do Twitter de Bolsonaro, rede social em que o presidente é mais ativo e por meio da qual propagou a maior parte da narrativa que ajudou a elegê-lo chefe do Executivo federal. Ele administrou essa conta e e outras plataformas do pai, como o Instagram e o Facebook, nos últimos anos.



“Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro , informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão [sic] aqui”, anunciu nas redes.

