política Carlos Bolsonaro diz que considera disputar outro cargo no Rio ou fora do estado Deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) disse que Carol de Toni e filho do ex-presidente serão nomes do PL ao Senado em 2026

Vereador no Rio de Janeiro desde 2001, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (PL-RJ), disse nesta segunda-feira que considera a possibilidade de se candidatar a outro cargo no Rio de Janeiro ou fora dele. Neste sábado, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) já havia dito que um dos dois candidatos ao Senado pelo estado em 2026 seria Carlos Bolsonaro.

"Hoje, quase por convocação, considero a possibilidade de atender ao chamado de disputar outro cargo no RJ ou em estado em que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil, sem jamais mudar minha essência", publicou o filho do ex-presidente no X.

Segundo disse Zanatta ao Globo, o ex-presidente afirmou a ela que as duas candidaturas ao Senado pelo PL de Santa Catarina seriam de Carlos Bolsonaro e de Carol de Toni. Zanatta afirmou também que "sempre planejou a reeleição na Câmara" e quem citou o seu nome anteriormente para o Senado foi o ex-presidente. A ligação do ex-presidente para a deputada foi revelada pela coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, neste sábado.

— Bolsonaro me ligou após uma conversa com o governador Jorginho (Mello). Ele me falou que seriam duas vagas do PL: uma escolhida por ele e outra pelo governador. Na minha cabeça, Carol de Toni seria escolhida pelo Jorginho, e o Carlos pelo Bolsonaro — disse a parlamentar ao GLOBO. — Conversei com o presidente mais uma vez depois da ligação e ele confirmou a possibilidade do Carlos disputar aqui no estado. Bolsonaro quem manda. Não está confirmado que será o Carlos, mas existe a possibilidade.

Carlos Bolsonaro não seria o primeiro membro da família Bolsonaro a disputar uma eleição em Santa Catarina. No último pleito, o irmão mais novo, Jair Renan, foi eleito para o cargo de vereador de Balneário Camboriú. A decisão de lançar Carlos para o Senado faz parte do plano de Jair Bolsonaro de eleger o maior número de aliados possível na Casa, que tem a prerrogativa de realizar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

