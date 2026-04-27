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Eleições 2026 Carlos Bolsonaro diz que Flávio se apoia em quem "oferece discursos ilusórios" Fala foi acompanhada de uma reportagem de 2023 na qual Zema, cotado para vice da chapa do PL ao Planalto, se diz favorável a um projeto de reforma do governo Lula

Em meio à troca de farpas na direita, incluindo embates públicos entre membros da família Bolsonaro e parlamentares do campo, como Nikolas Ferreira (PL-MG), Carlos Bolsonaro (PL-SC) foi às redes sociais questionar as estratégias adotadas pelo irmão Flávio Bolsonaro (PL) na pré-campanha à Presidência.

O pré-candidato ao Senado criticou o postulante ao Planalto e disse que ele se apoia "em quem lhe oferece discursos ilusórios".

"Ouça ao menos um pouco do que venho lhe dizendo há tempos, e não apenas aqueles que possuem outros interesses ao seu redor. É preciso ponderar. Você está mordendo a isca com mais facilidade do que lambari em anzol de mosquito e o peixe vai só engordando malandramente", escreveu Carlos.

A declaração foi acompanhada de uma imagem que referencia uma reportagem do Uol, de março de 2023 sobre o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). A matéria trata sobre uma fala favorável de Zema à reforma tributária proposta pelo governo Lula — o que contrariou a orientação de Jair Bolsonaro. O mineiro é pré-candidato ao Planalto e sondado para a vaga de vice na chapa de Flávio.

No sábado, Carlos rebateu críticas à família diante o racha atual no bolsonarismo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que “grupo não se faz de oportunistas”. A declaração ocorreu após Nikolas criticar a proposta de Carlos de fazer um “levantamento” de correligionários que não divulgam a candidatura do irmão ao Planalto na internet.

"Luto até hoje para ver meu país livre, assim como Jair Bolsonaro e as centenas de presos políticos no Brasil, e assim seguirei fazendo. Grupo não se faz de oportunistas; aliás, pode até ser, mas a sua essência não pode ser perdida porque há alguém vendando seus olhos. O Brasil é muito maior e merece muito mais do que isso! Assim foi com Jair Bolsonaro, e assim as tias do zap e os tios do churrasco querem e sempre lutaram por nossa amada nação", escreveu Carlos.

Na sexta-feira, Nikolas disse estar sendo provocado “há três anos”, mas ressaltou “ter um limite”:

“Postar você todos os dias, qualquer um faz. Porque isso é fácil. Mas conquistar os votos, através das ideias que você representa, isso sim é um trabalho efetivo, e que poucos fazem, porque exige trabalho, preparo e inteligência” afirmou Nikolas.

Carlos, por sua vez, alega que a iniciativa visa levar o assunto à executiva partidária para "corrigir" a postura daqueles que não estejam vestindo a camisa da postulação do irmão.

"Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa. Neste momento, muitas vezes, basta o básico: marcar posição e se manifestar com… postagens. Seguimos tentando ajudar a manter vivos politicamente, inclusive muitos que por algum motivo ignoram Flávio Bolsonaro e não dão bola para a situação do Brasil", completou Carlos.

Divisão na direita

No início do mês, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) havia publicado um longo desabafo sobre Nikolas, a quem chamou de "versão caricata de si mesmo". O ex-parlamentar, que está radicado nos Estados Unidos, disse que o mineiro estaria desrespeitando sua família.

"Risinho de deboche para mim, Nikolas? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente", afirmou Eduardo Bolsonaro.

A divergência pública de Eduardo Bolsonaro contra Nikolas começou antes, após o deputado federal fazer um post de apoio a Jair Bolsonaro. O parlamentar compartilhou um vídeo do perfil no X chamado "Space Liberdade" onde Lula ironizava Trump, afirmando que o Pix era do Brasil. Junto com a mídia, o mineiro afirmou que quem criou a transação bancária foi o ex-presidente.

Apesar do tom bolsonarista, a postagem desagradou Eduardo Bolsonaro, que já havia criticado o mesmo perfil horas antes em sua conta no X. "Denunciei que o Space Liberdade não votará em Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. Adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede 'união da direita'", discorreu Eduardo.

Em entrevista ao Globo, na semana passada, Nikolas se descreveu como "atacante", alegou que sofre “ataques unilaterais” e citou membros de seu grupo político que “se acham mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro”. São, segundo ele, os “experts em afastar as pessoas”.

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