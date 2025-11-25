Ter, 25 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Carlos Bolsonaro diz que pai está "devastado psicologicamente" com prisão preventiva na PF

Filho 02 visitou Jair Bolsonaro após autorização do ministro Alexandre de Moraes

Reportar Erro
Carlos BolsonaroCarlos Bolsonaro - Foto: EVARISTO SA / AFP

O ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o pai, Jair Bolsonaro, está "devastado psicologicamente" com a prisão preventiva determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Carlos e o irmão Flávio visitaram o ex-mandatário na Superintendência da Polícia Federal.

— Nunca vi visita cronometrada. Trinta minutos com o meu pai. Ele está sensível, devastado psicologicamente — disse Carlos. — Há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda.

A ida dos filhos foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. De acordo com a decisão judicial, cada um poderá visitar o pai por até 30 minutos, separadamente. Na quinta, Bolsonaro deve ser visitado por outro filho, o vereador Jair Renan, que também pediu autorização ao Supremo.

Após deixar o local, Carlos afirmou que o pai Jair está passando por um momento de “muita sensibilidade”. O filho 02 contou que o pai demonstrou inconformismo com a prisão e chorou. O ex-vereador disse que o pai está abalado e se alimentando pouco na superintendência.

– Ele está comendo pouco. Estamos aqui para não fazê-lo desistir. A saúde dele já está prejudicada – disse Carlos. — Há momentos emocionantes. Ele chorou. Ele considera uma injustiça grande.

Pouco antes, Flávio relatou que o pai teve uma crise de soluço "entre hoje e ontem", precisou ser atendido por um agente, mas melhorou após ser medicado.

– Ele teve crise de soluço de ontem para hoje. Eu fico preocupado com isso. Ele acaba broncoaspirando e pode acarretar numa infecção no pulmão. Isso pode ser letal — disse o senador em entrevista a jornalista em frente ao prédio onde o pai está preso.

Em reunião realizada ontem pelo PL, partido de Bolsonaro, Flávio foi escolhido pela família para centralizar as manifestações públicas do pai após a prisão preventiva. Em declaração após o encontro, ele afirmou que o “objetivo único” da oposição agora é aprovar a anistia aos condenados e investigados pelos atos do 8 de Janeiro, o que beneficiaria o ex-presidente.

Leia também

• Defesa de Bolsonaro prepara novo recurso ao STF para tentar reverter condenação

• Bolsonaro recebe visita de Flávio e Carlos na PF em Brasília

• Trama golpista: defesa de Bolsonaro deve apresentar embargos infringentes até sexta-feira

A fala foi feita após a reunião de emergência convocada nesta segunda-feira na sede do partido que reuniu, além de Flávio, Michelle Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan, além do advogado Paulo Bueno e parlamentares alinhados ao núcleo mais ideológico da legenda.

Nesta segunda-feira, Bolsonaro teve sua prisão preventiva mantida por unanimidade na segunda-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Primeira Turma referendou a decisão de Moraes, segundo o qual o ex-presidente “violou dolosa e conscientemente” a tornozeleira eletrônica, danificada com um ferro de solda. O voto de Moraes rebate o argumento tanto da defesa e do próprio Bolsonaro, que alegaram “confusão mental” por uso de remédios pela tentativa de romper o equipamento de monitoração.

O ex-presidente está detido em uma sala especial na Superintendência, que tem cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro, ar-condicionado, frigobar, banheiro privativo e televisão. O espaço na PF passou por uma reforma recente diante da possibilidade de Bolsonaro ser preso em função dos processos a que responde.

A sala tem características semelhantes com o local onde ficou detido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da PF em Curitiba. Na época, o petista cumpria pena de 12 anos por condenação no caso do tríplex do Guarujá (SP), que depois foi anulada pelo Supremo.

A legislação brasileira prevê que autoridades com prerrogativa de função, como ex-presidentes, tenham direito a espaço compatível com a chamada "sala de Estado-Maior". Essa medida busca assegurar condições dignas e evitar riscos à integridade física do preso.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe após as eleições de 2022 e cumpria detenção domiciliar desde agosto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter