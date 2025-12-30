A- A+

EX-PRESIDENTE Carlos Bolsonaro diz que pai voltou a ter soluços após procedimentos médicos Ex-presidente deve seguir para uma área restrita nesta terça para tomar um banho de sol, segundo o filho

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ter soluços após o novo procedimento cirúrgico ao qual foi submetido nesta segunda-feira, em Brasília.

Em publicação nas redes sociais, Carlos afirmou que passou a noite com o pai nesta terça. Segundo ele, Bolsonaro iniciou um tratamento de apneia do sono e está em fase de adaptação.

“Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção. Os níveis de ferro no sangue continuam sendo controlados devido à sua ineficiência”, completou o ex-vereador carioca.

Essa é a terceira vez que o ex-presidente vai ao centro cirúrgico desde que foi internado, na última quarta-feira, para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Ele permanece internado no Hospital DF Star.





O quadro do ex- presidente está associado a complicações decorrentes da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018, que resultaram em alterações no trato gastrointestinal e episódios recorrentes de soluço de difícil controle clínico ao longo dos anos.

Segundo Carlos, o pai seguirá para uma área restrita após o procedimento nesta segunda.

“Hoje irá para uma área restrita para, após sua prisão, finalmente tomar um banho de sol, algo que lhe foi praticamente impossibilitado durante sua estada na Superintendência da Polícia Federal, onde sobrevive em um cubículo de 8 metros quadrados, com ar-condicionado central ligado e colado à parede de seu quarto o perturbando o dia inteiro”, escreveu o filho.

Não há ainda previsão de quando o ex-presidente vai sair do hospital, mas o cirurgião Cláudio Birolini declarou que ele não deve sair antes do reveillon.

