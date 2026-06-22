A- A+

POLÍTICA Carlos Bolsonaro diz que "renasceu" em SC ao justificar pré-candidatura ao Senado pelo estado Ex-vereador do Rio de Janeiro diz respeitar visão de quem o critica por concorrer na chapa catarinense do PL

Vereador no Rio de Janeiro por nove mandatos, Carlos Bolsonaro (PL) afirmou que "renasceu" em Santa Catarina ao justificar sua pré-candidatura ao Senado pelo estado do Sul do país. Em vídeo publicado nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ressaltou ter encontrado "a paz" e a receptividade de um "povo de bem" no novo domicílio eleitoral.

No vídeo, o ex-vereador faz críticas ao governo federal e ao PT e promete atuar por "mais liberdade e menos burocracia" e na defesa dos interesses de Santa Catarina ao lado do irmão, Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência. Carlos disse que vai enfrentar o sistema "perverso" de Brasília e rebateu questionamentos pela ausência de histórico eleitoral na região.

— Eu sei que tem gente que vai falar: 'mas o Carlos não nasceu eu Santa Catarina'. Eu respeito quem pensa assim. Eu não nasci aqui, mas foi aqui que eu renasci. Encontrei a paz, a generosidade de um povo de bem que defende os mesmos valores que eu — destacou.

Após meses de atritos entre aliados, o PL lançou em maio a chapa puro-sangue de reeleição do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). A composição, apresentada como parte da "seleção de Bolsonaro", incluirá Carlos Bolsonaro e a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) como indicados para o Senado, além de Adriano Silva, ex-prefeito de Joinville.

O atritos decorreram justamente da ida de Carlos Bolsonaro para o estado para concorrer ao Senado. A determinação, que teve aval do ex-presidente, tirou uma das vagas na composição, que antes estava prevista para incluir Carol de Toni e o senador Esperidião Amin (PP-SC), aliado do governador no estado.

Diante da possibilidade de ser deixada de fora da composição, a deputada ameaçou deixar o PL e migrar para outra sigla. Segundo interlocutores, De Toni chegou a cobrar uma manifestação direta de Jair Bolsonaro assegurando apoio ao seu projeto eleitoral, e sua nomeação foi publicamente defendida pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), mesmo em meio a sinalizações da preferência do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, por Amin, que acabou preterido.

No lançamento da chapa, Carlos disse que, caso seja eleito para o Senado, será "uma peça no xadrez para novamente equipararmos os poderes e trazer de volta o que sobrou da democracia nesse país", dizendo que atuará contra "a tortura" e pela "liberdade de expressão".

Veja também