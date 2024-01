A- A+

Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro está de saída do Republicanos e será presidente do PL Mudança é confirmada menos de uma semana após o vereador fazer críticas públicas à sigla comandada por Valdemar Costa Neto

O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, está de saída do Republicanos e disputará a reeleição pelo partido de seu pai.

A migração de Carluxo ocorrerá na próxima janela partidária, em março, e junto a sua filiação, herdará a presidência do diretório municipal da capital fluminense. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada, em seguida, pelo Globo.

O acordo para ser dirigente do partido foi costurado em reunião com o atual líder, o vice-prefeito Nilton Caldeira. Segundo relatos feitos à reportagem, os dois políticos decidiram de forma consensual e pacífica que Carlos deveria presidir a sigla, visto que será o puxador da legenda em outubro.

Internamente, o PL tem o objetivo de torná-lo o vereador mais votado da cidade. Há ainda a expectativa de que Carlos atue nos bastidores como coordenador da campanha do deputado Alexandre Ramagem à prefeitura.

A mudança partidária ocorre poucos dias após o vereador ter criticado publicamente o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. Na semana passada, o filho do ex-presidente ironizou uma declaração de Valdemar.

Em entrevista ao jornal "O Diário", o dirigente afirmou que Lula era uma figura "extremamente popular" e comparou o perfil do petista com o de Bolsonaro:

— O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo... E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só.

A fala não agradou Bolsonaro e nem Carlos. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o parlamentar cobrou que o partido "bata" no chefe do Executivo em vez de enaltecer.

