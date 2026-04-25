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Conflito Carlos Bolsonaro fala em "oportunistas" após critica de Nikolas Ferreira Deputado rebateu a proposta do filho de Bolsonaro fazer um "levantamento" de correligionários que não divulgam a candidatura do irmão ao Planalto na internet

O pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL-SC) usou as redes sociais neste sábado para rebater críticas à família diante o racha atual no bolsonarismo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que “grupo não se faz de oportunistas”.

A declaração ocorre após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebater a proposta de Carlos de fazer um “levantamento” de correligionários que não divulgam a candidatura do irmão Flávio Bolsonaro ao Planalto na internet.

"Luto até hoje para ver meu país livre, assim como Jair Bolsonaro e as centenas de presos políticos no Brasil, e assim seguirei fazendo. Grupo não se faz de oportunistas; aliás, pode até ser, mas a sua essência não pode ser perdida porque há alguém vendando seus olhos. O Brasil é muito maior e merece muito mais do que isso! Assim foi com Jair Bolsonaro, e assim as tias do zap e os tios do churrasco querem e sempre lutaram por nossa amada nação", escreveu Carlos.

Na sexta-feira, Nikolas disse estar sendo provocado “há três anos”, mas ressaltou “ter um limite”:

“Postar você todos os dias, qualquer um faz. Porque isso é fácil. Mas conquistar os votos, através das ideias que você representa, isso sim é um trabalho efetivo, e que poucos fazem, porque exige trabalho, preparo e inteligência” afirmou Nikolas.

Carlos, por sua vez, alega que a iniciativa visa levar o assunto à executiva partidária para "corrigir" a postura daqueles que não estejam vestindo a camisa da postulação do irmão.

"Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa. Neste momento, muitas vezes, basta o básico: marcar posição e se manifestar com… postagens. Seguimos tentando ajudar a manter vivos politicamente, inclusive muitos que por algum motivo ignoram Flávio Bolsonaro e não dão bola para a situação do Brasil", completou Carlos.

Divisão na direita

No início do mês, Eduardo havia publicado um longo desabafo sobre Nikolas, a quem chamou de "versão caricata de si mesmo". O ex-parlamentar, que está radicado nos Estados Unidos, disse que o mineiro estaria desrespeitando sua família.

"Risinho de deboche para mim, Nikolas? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente", afirmou Eduardo Bolsonaro.

A divergência pública de Eduardo Bolsonaro contra Nikolas começou antes, após o deputado federal fazer um post de apoio a Jair Bolsonaro.

O parlamentar compartilhou um vídeo do perfil no X chamado "Space Liberdade" onde Lula ironizava Trump, afirmando que o Pix era do Brasil. Junto com a mídia, o mineiro afirmou que quem criou a transação bancária foi o ex-presidente.

Apesar do tom bolsonarista, a postagem desagradou Eduardo Bolsonaro, que já havia criticado o mesmo perfil horas antes em sua conta no X.

"Denunciei que o Space Liberdade não votará em Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. Adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede 'união da direita'", discorreu Eduardo.

Em entrevista ao Globo, na semana passada, Nikolas se descreveu como "atacante", alegou que sofre “ataques unilaterais” e citou membros de seu grupo político que “se acham mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro”. São, segundo ele, os “experts em afastar as pessoas”.

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