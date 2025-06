Carlos Bolsonaro foi idealizador de esquema de ''inteligência paralela'' montada na Abin, diz PF

A- A+

O relatório final da Polícia Federal sobre a chamada Abin Paralela aponta que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, idealizou a suposta estrutura clandestina de inteligência no governo anterior.

Ao detalhar a participação de Carlos no suposto esquema, a PF diz que o vereador "foi beneficiário direto de informações coletadas por essa estrutura, incluindo dados sobre investigações em curso que pudessem atingir o núcleo político ou familiar".

Nesta terça-feira (17), a Polícia Federal confirmou o envolvimento de Jair Bolsonaro no esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e indiciou Carlos e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

A apuração teve início após o Globo revelar, em março de 2023, a compra de um sistema espião pela agência para monitorar a localização de alvos pré-determinados em todo o país. A estrutura montada no órgão de inteligência ficou conhecida como "Abin paralela".

Ao todo, 36 pessoas foram indiciadas no caso. Na lista estão ainda nomes que integram a atual gestão da agência, como os delegados Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin, o chefe de gabinete Luiz Carlos Nóbrega e o corregedor-geral José Fernando Chuy. Todos eles são delegados de carreira da Polícia Federal nomeados ao cargo no governo Lula. Procurada, a Abin não comentou.

Segundo os investigadores, Carlos 'era o destinatário final ou direcionador das informações produzidas pela estrutura paralela da Abin'. A PF ainda destaca que Carlos "figura no cerne das ações delituosas da ORCRIM e, conforme corroborado por testemunhas, foi o idealizador da ‘inteligência paralela’ formada por ‘1 (um) delegado e 3 (três) agentes’, por não confiar nas estruturas oficiais". A sigilo do relatório foi retirado nesta quarta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

