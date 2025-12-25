A- A+

JAIR BOLSONARO Carlos Bolsonaro posta foto do pai no hospital e reclama do esquema de segurança montada Previsão é de cinco a sete dias de recuperação do ex-presidente no hospital em Brasília

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro publicou na tarde desta quinta-feira uma foto do pai, Jair Bolsonaro, no hospital. De acordo com ele, os médicos avaliam os próximos passos do tratamento do ex-presidente.

"Os médicos seguem acompanhando o quadro pós-operatório, avaliando inclusive a necessidade de novo procedimento em razão dos soluços persistentes", afirmou Carlos na publicação.

Em seu perfil, Carlos também reclamou do esquema de segurança que envolve a operação do pai. Jair Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.

"O número de policiais mobilizados para acompanhar o procedimento e toda a movimentação ultrapassa qualquer limite que qualquer ser humano consideraria razoável. É algo absolutamente inacreditável e constrangedor", afirmou.





Boletim médico

A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro deu detalhes, na tarde desta quinta-feira, sobre o estado de saúde dele após a cirurgia realizada no hospital DF Star, em Brasília.



O procedimento ocorreu sem intercorrências e teve duração aproximada de três horas e meia.

O cirurgião Cláudio Birolini disse que Bolsonaro ele já está acordado e no quarto. Segundo ele, a previsão é de cinco a sete dias de recuperação.



O médico afirmou ainda que ainda vai avaliar se indica a saída de Bolsonaro da Polícia Federal, onde está preso.

O cardiologista Brasil Ramos Caiado disse que não foi feito procedimento para reduzir os soluços de Bolsonaro e que isso pode ser realizado na segunda.

"Optamos por questão de precaução observar nesses próximos dias para ver a necessidade desse procedimento (o do soluço)", afirmou, acrescentando que o soluço é uma preocupação recorrente da equipe médica e de Bolsonaro.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira para exames e preparo pré-operatório antes da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral.



A hospitalização foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da intervenção médica. A expectativa da equipe médica é que o ex-presidente permaneça internado entre cinco e sete dias.

A cirurgia é considerada eletiva, mas foi indicada para evitar o agravamento do quadro e possíveis complicações.





Realizado sob anestesia geral, o procedimento teve como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura da região da virilha, onde ocorre o enfraquecimento da parede abdominal.

Além da correção da hérnia, a equipe médica avalia a realização de um bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento que pode ser indicado para tratar as crises de soluços persistentes apresentadas por Bolsonaro nos últimos meses. O momento mais adequado para essa intervenção ainda não foi definido.

No pós-operatório, Bolsonaro permanecerá sob monitoramento contínuo, com controle rigoroso da dor, sessões de fisioterapia para mobilização precoce e cuidados voltados à prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios.

Durante a internação, o ex-presidente está acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Seus filhos, Flávio e Carlos, estiveram no hospital mais cedo.

