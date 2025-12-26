A- A+

EX-PRESIDENTE Carlos Bolsonaro lista doenças do pai após Moraes recusar prisão domiciliar O ex-vereador também citou a existência de problemas de saúde os quais Bolsonaro está sendo tratado desde a quarta-feira, 24, no Hospital DF Star

O ex-vereador do Rio, Carlos Bolsonaro (PL), publicou no Instagram uma lista de doenças que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possui. Segundo Carlos, a lista de comorbidades foi enviada para argumentar a necessidade da concessão de prisão domiciliar para o ex-chefe do Executivo.

Segundo Carlos, Bolsonaro possui refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão essencial primária, doença aterosclerótica do coração, oclusão e estenose de carótidas, apneia do sono, carcinoma de células escamosas, que foram diagnosticadas como câncer de pele.

O ex-vereador também citou a existência de problemas de saúde os quais Bolsonaro está sendo tratado desde a quarta-feira, 24, no Hospital DF Star, como os soluços incoercíveis com refluxos constantes que geram vômitos e a existências de hérnias, que foram corrigidas em cirurgia que durou cerca de quatro horas no feriado de Natal.





A defesa alega que os problemas de saúde de Bolsonaro o impossibilitam de cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, em regime fechado. Foi feito um pedido na semana passada para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ministro, porém, permitiu apenas a realização da cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral.

Tratamento pós-cirúrgico

Além de ter começado a reabilitação com fisioterapia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo medicado para evitar trombose e também para alívio da dor. Segundo boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira, 26, foram realizados ajustes das medicações para soluço e para doença do refluxo gastro-esofágico.

Não há previsão de novos exames complementares ou procedimentos nesta sexta. O boletim é assinado pelo cirurgião geral Claudio Birolini, pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado e pelo diretor geral do Hospital DF Star, Allisson B. Barcelos Borges.

Bolsonaro foi internado no DF Star, em Brasília, na quarta-feira, 24 de dezembro, para a realização de uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral. O procedimento foi concluído sem intercorrências na quinta-feira, 25, com duração de três horas e meia.

O ex-presidente permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias, sob cuidados pós-operatórios, como analgesia, fisioterapia motora e prevenção de trombose venosa. Os médicos vão avaliar na próxima segunda-feira, 29, se irão submeter o ex-chefe do Poder Executivo a um procedimento para tratar dos soluços.

