Carlos Bolsonaro: Moraes manda PF apreender celulares, computadores e ter acesso à nuvem

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou nesta segunda-feira (29) a apreensão de celulares, computadores e autorizou o acesso à nuvem do vereador Carlos Bolsonaro (Rep-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão foi tomada no âmbito da operação que investiga se o deputado e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem (PL-RJ) montou uma estrutura paralela na agência de inteligência para produzir dossiês e monitorar adversários do governo passado. Carlos é amigo pessoal de Ramagem e foi escolhido para coordenar a campanha do ex-diretor da Abin à prefeitura do Rio de Janeiro.

"Fica autorizada (...) o acesso e a análise do conteúdo (dados, arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas e e-mails) armazenado em eventuais computadores, servidores, redes, inclusive serviços digitais de armazenamento 'em nuvem' ou em dispositivos eletrônicos de qualquer natureza por meio de quaisquer serviços utilizados, incluindo aparelhos de telefonia celular que forem encontrados, em assim para a apreensão, se necessário for, dos dispositivos de bancos de dados, DVDs, CDs, ou discos rígidos", diz trecho da decisão de Moraes, que autorizou as ações desta segunda.

Um dos mandados de busca foi cumprido em uma casa de Angra dos Reis, na Costa Verde (RJ), onde a família Bolsonaro se reuniu no fim de semana para realizar uma live.

Veja também

operação PF diz ter apreendido computador da Abin na casa de servidora