Dom, 25 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Carlos Bolsonaro pede que Deus tenha piedade da nossa nação

Irmão de Flávio, Carlos foi eleito senador por Santa Catarina

Reportar Erro
Carlos Bolsonaro finazliou a publicação com a frase "Deus, Pátria, Família e Liberdade"Carlos Bolsonaro finazliou a publicação com a frase "Deus, Pátria, Família e Liberdade" - Foto: Evaristo Sá/AFP

Carlos Bolsonaro, eleito senador por Santa Catarina nestas eleições, comentou em suas redes sociais sobre a votação deste segundo turno da corrida presidencial, que acontece neste domingo, 25, envolvendo os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia também

• Moro pede votos para Flávio para lutar com resiliência contra a fúria da natureza

• Flávio Bolsonaro pede que eleitores compareçam às urnas, faça chuva ou faça sol

• Candidato Flávio Bolsonaro (PL) vota em escola no Rio de Janeiro

"Neste domingo, que Deus tenha piedade de nossa amada nação. Deus, Pátria, Família e Liberdade", disse.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter