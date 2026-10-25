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Eleições 2026 Carlos Bolsonaro pede que Deus tenha piedade da nossa nação Irmão de Flávio, Carlos foi eleito senador por Santa Catarina

Carlos Bolsonaro, eleito senador por Santa Catarina nestas eleições, comentou em suas redes sociais sobre a votação deste segundo turno da corrida presidencial, que acontece neste domingo, 25, envolvendo os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Neste domingo, que Deus tenha piedade de nossa amada nação. Deus, Pátria, Família e Liberdade", disse.

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