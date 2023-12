A- A+

BRASIL Carlos Bolsonaro prepara filiação ao PL após críticas ao partido e a Valdemar Filho de Jair Bolsonaro se incomodou com a aproximação do Republicanos, a sua sigla atual, com Eduardo Paes e Lula

Com histórico de críticas ao PL, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) encaminhou nas últimas semanas sua entrada na legenda, à qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é filiado.



A troca partidária foi antecipada pelo colunista do Globo Lauro Jardim. Carlos, que deve disputar em 2024 um novo mandato na Câmara Municipal do Rio, é tratado por aliados do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, como puxador de votos na cidade.

Além do ex-presidente, dois de seus filhos se filiaram ao PL: o senador Flávio Bolsonaro (RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP). Carlos, reeleito vereador em 2020 pelo Republicanos, deve esperar a janela partidária municipal, em março de 2024, para migrar sem risco de perder o mandato.

Segundo interlocutores de Carlos, o vereador já deu sinal verde à proposta de se filiar ao PL, feita publicamente por Valdemar em março. Nas conversas internas desde então, lideranças do partido asseguraram a Carlos que a prioridade em 2024 é fazê-lo o vereador mais votado da cidade. Em 2020, numa campanha marcada pela falta de organização do bolsonarismo, Carlos ficou atrás de Tarcísio Motta (PSOL) e terminou como o segundo mais votado, com 71 mil votos — um terço a menos do que havia obtido em 2016.

Recentemente, porém, Carlos fez críticas públicas à legenda. No fim de setembro, escreveu nas redes sociais que o PL estava “nitidamente se passando de fachada” e sugeriu que o partido agia desalinhado ao bolsonarismo. Um dia antes, Valdemar havia dito que o PL votaria a favor da indicação do ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O dirigente voltou atrás após reações da família Bolsonaro.



Já em outubro, Carlos sustentou que “não existe partido político de direita” no país, e criticou “aquela pessoa malandra” que busca “se camuflar e enganar inocentes”. O comentário veio em resposta a um vídeo no qual o youtuber bolsonarista Kim Paim diz que Valdemar “não gosta da direita” e “é igual ao Lula: liga para ter o poder nas mãos, eleger muita gente, e (que) o partido dele tenha dinheiro”.

Apesar dos entreveros, dirigentes apostam em Carlos como “estrela” do PL na campanha de 2024. Consideram que ele pode ser importante para ajudar a eleger o deputado Alexandre Ramagem, aposta do partido na disputa à prefeitura do Rio e que é próximo ao vereador. A sigla também já filiou um dos aliados de Carlos na Câmara: o vereador Rogério Amorim, que havia sido eleito pelo PSL e teve anuência para trocar de sigla após a fusão com o DEM que deu origem ao União Brasil.

— Ninguém mais do que o Carlos representa o que o PL quer para o Brasil. Vai ser uma honra tê-lo como candidato — afirmou o deputado federal Altineu Côrtes, presidente do diretório estadual do PL no Rio.

O vereador se incomodou com seu partido, o Republicanos, que se aproximou do governo Lula (PT) e do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), seu adversário. Em julho, Carlos criticou o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), presidente da sigla, por classificar Bolsonaro como “extrema-direita”. Em outra ação que desagradou Carlos, Pereira entregou a direção da sigla no Rio ao prefeito de Belford Roxo, Waguinho, marido da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, aliada de Lula.

Na semana passada, em mais um sinal de aproximação entre Paes e o atual partido de Carlos, o prefeito do Rio articulou com sua base na Câmara Municipal e evitou a reprovação das contas de gestão de seu antecessor, Marcelo Crivella (Republicanos).

